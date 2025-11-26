To powinna być gra roku - Clair Obscur: Expedition 33

Stwierdzenie, że 2025 rok był udany dla graczy, byłoby ogromnym niedopowiedzeniem. Co prawda premiery gier klasy AAA były stosunkowo rzadkie, ale w tej próżni rozkwitły gry niezależne oraz mniejsze projekty, oferujące nowe spojrzenie na znane gatunki, poruszające historie i zawiłe mechaniki. Tytuły takie jak Hades 2, Hollow Knight Silksong i Blue Prince spotkały się z ogromnym uznaniem zarówno fanów, jak i krytyków, ale naszym zdaniem tylko jedna gra stanowi kwintesencję wszystkiego, co najlepsze w tegorocznych premierach – Clair Obscur: Expedition 33.

By jednak nie być gołosłownym - oto nasze argumenty przemawiające za tym, aby to arcydzieło zdobyło główną nagrodę w 2025 roku. Jeśli natomiast jeszcze nie zapoznałeś się z Clair Obscur, to czas najwyższy nadrobić te braki.

01 Epicka opowieść

Clair Obscur nawiązuje do tradycji Final Fantasy – zróżnicowana grupa żądnych przygód bohaterów łączy siły, aby wyruszyć w podróż po nieznanych krainach i pokonać boskiego wroga, który zagraża wszystkim całkowitym zniszczeniem. Jednak podobnie jak w najlepszych opowieściach, które były dla niej inspiracją, siła Clair Obscur tkwi w jej bohaterach. Od stoickiego Gustave'a po kapryśną Esquie – podczas rozgrywki wielokrotnie zakochasz się w bohaterach Clair Obscur, ponieważ ich indywidualne zmagania i rosnące więzi poruszają serce.

Trzeba mieć serce z kamienia, by nie zakochać się w bohaterach Clair Obscur © Kepler Interactive/Steam Store

Sama historia Clair Obscur również jest jednak fascynująca. Jej bohaterowie walczą z boską istotą zwaną Malarką, która ma moc sprawiania, że ludzie znikają, gdy tylko osiągną określony wiek. Niepokojące jest to, że liczba ta zmniejsza się o jeden rok, zaczynając od 99. Kiedy dołączamy do naszych bohaterów, liczba ta zmniejszyła się do 33 i nie trzeba być matematykiem, aby domyślić się, co się stanie, gdy liczba ta spadnie do zera. Jednak poza tą prostą ideą, mamy tu też do czynienia z wieloma fascynującymi zwrotami akcji, których kulminacją jest zakończenie, które na długo pozostanie w pamięci fanów.

02 Uczta dla zmysłów

Jak można się spodziewać po grze inspirowanej duchem kreatywności, grafika Clair Obscur jest przepiękna, poruszająca i całkowicie wyjątkowa. Akcja gry toczy się w alternatywnym świecie inspirowanym Belle Époque, a w trakcie naszej podróży odkrywamy bajkowe, fantastyczne krajobrazy pełne malarskich akcentów. Chociaż gra została stworzona bez budżetu klasy AAA, jej oprawa graficzna jest po prostu nieskazitelna, prezentując zapierające dech w piersiach widoki, czarujące stworzenia i niezapomniane postacie.

To nie jest Paryż, jaki znasz © Kepler Interactive/Steam Store

Dodatkowo dostajemy też muzykę, skomponowaną głównie przez Loriena Testarda, która jest równie porywająca. Zawiera ona w sobie elementy muzyki klasycznej, operowej, techno, rockowej i metalowej. Wiele z niezapomnianych bitew i scen przerywnikowych podkreślają jedne z najpiękniejszych utworów w historii gier. Co więcej, połączenie gatunków i stylów jest naprawdę oryginalne i wyjątkowo pasuje do charakterystycznej estetyki gry.

03 Walka, którą warto zapamiętać

Jeśli słyszałeś coś o Clair Obscur, to pewnie obiło Ci się o uszy też coś o tutejszym niesamowitym systemie walki. Dynamiczne pojedynki w tej grze są turowe, podobnie jak w tradycyjnych japońskich grach RPG, ale mają kilka ciekawych dodatków – szybkie wydarzenia, które wpływają na skuteczność twoich ataków, uniki pozwalające całkowicie uchronić się przed obrażeniami oraz parowania, które możesz użyć w odpowiednim momencie, żeby odeprzeć ciosy przeciwnika. Połącz parowania z Picto (więcej o nich wkrótce), a będziesz mógł stworzyć naprawdę niszczycielskie kombinacje. To idealne połączenie strategii i akcji, zarówno przystępne, jak i głęboko satysfakcjonujące.

Walki z bossami w Clair Obscur są spektakularne © Kepler Interactive/Steam Store

04 Doświadczenie kształtujące charakter

Popularny streamer Kameto poświęcił setki godzin na grę w Clair Obscur, zaliczając w sumie cztery jej udane przejścia. Podczas tych rozgrywek skupił się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału swoich postaci poprzez system Picto – są to unikalne zdolności pasywne, które pomagają w walce. Picto to jednak znacznie więcej niż proste wzmocnienia statystyk – niektóre z nich zapewniają wzmocnienia automatycznie lub w zamian za wykonanie określonych czynności. Inne całkowicie zmieniają styl gry, na przykład zwiększając obrażenia otrzymywane od ataków, ale znacznie zwiększając obrażenia, które można zadać poprzez parowanie. Gdy zaczniesz łączyć i dopasowywać te moce, możesz odkryć kombinacje, które naprawdę zmieniają przebieg gry. Jest to idealny system rozwoju postaci – prosty na pierwszy rzut oka i łatwy do opanowania, ale z wieloma warstwami głębi dla tych, którzy poznają jego niuanse.

Kameto w akcji © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

05 Argumenty przemawiające za wyborem GOTY

Powyższe argumenty powinny już przekonać wielu z was, że Clair Obscur: Expedition 33 jest zdecydowanie grą wartą uwagi. Czy jednak jurorzy konkursu na grę roku przyznają jej to prestiżowe wyróżnienie? Uważamy, że tak, a oto dlaczego.

Clair Obscur uosabia dwie cechy, których poszukują jurorzy konkursu Game of the Year – dopracowanie i innowacyjność. Wykorzystuje znaną koncepcję – turowe bitwy – i nadaje jej zupełnie nowy wymiar, co może przyciągnąć nowych fanów do tego gatunku, a jednocześnie jest niezwykle dopracowane pod względem mechanicznym. Trudno znaleźć wady w podstawowej rozgrywce Clair Obscur, a fakt, że jej techniczna doskonałość jest poparta znakomitą grafiką, muzyką, scenariuszem i dubbingiem, tylko przemawia na jej korzyść.

Nasza mina, gdy Clair Obscur nie wygra Gry Roku © Kepler Interactive/Steam Store

Dodatkowo gra Clair Obscur została opracowana przez Sandfall Interactive, zespół liczący zaledwie 33 pracowników. Chociaż należy zauważyć, że do pracy nad różnymi aspektami gry, od animacji po nagrywanie głosów, zatrudniono wielu zewnętrznych wykonawców (gdy weźmie się to pod uwagę, lista twórców liczy setki osób, co jest zrozumiałe), to nadal jest to niesamowite osiągnięcie dla małego i wcześniej nieznanego studia. Mając mniej zasobów niż większość tytułów klasy AAA, Sandfall zdołało stworzyć rozległą i wciągającą grę, która przewyższa wiele większych projektów.

Gra zyskuje na popularności od momentu premiery na początku tego roku i choć takie tytuły jak Death Stranding 2: On the Beach i Silent Hill F są silnymi konkurentami, żadna z nich nie ma tak mocnej fabuły jak to wyjątkowe arcydzieło stworzone przez małe studio, które pokazało, że można.