Clemens Millauer i heli snowboarding w zupełnie nowym wydaniu

W te dwie grupy nie wstrzelił się jednak Celemns Millauer, który postanowił podejść do tematu w nieco inny sposób. Wykonał stylową 180-tkę, ale zamiast jechać w dół na switchu, postanowił rzucić wyzwanie sile grawitacji i ruszył na desce pod górę. A! No właśnie! W tym wszystkim pomagała mu jeszcze ekipa z helikopterem i skuterem śnieżnym.

Jeśli ktokolwiek miał wpaść na tak szalony pomysł, to mógł to być tylko Millauer. Zawodnik prawdopodobnie rozłożył snowboarding na czynniki pierwsze, rozpisał wszystko na kartce, a następnie, po prostu, odwrócił ją do góry nogami i stwierdził, że z takiej perspektywy, też wygląda to całkiem nieźle. W realizację tego szalonego projektu zaangażowała się nawet ekipa

Mimo doskonałego przygotowania, cały team musiał sobie poradzić z kilkoma niewiadomymi. Jazda na snowboardzie pod górę, za helikopterem nie może być w żaden sposób przećwiczona. Po prostu trzeba spróbować i zobaczyć, co z tego będzie. "Świetnie nam poszło. Daliśmy z siebie wszystko, a wszystkie ujęcia w filmie są prawdziwe i autentyczne. Nie chcieliśmy "oszukiwać". Po drodze, przydarzyło się kilka upadków, ale jak wiadomo, to nasze ryzyko zawodowe!" - dorzucił Millauer.

Trzeba przyznać, że rzadko spotyka się na stokach snowboardzistów, którzy jadą pod górę. Nie. W sumie to nigdy się ich nie spotyka. Millauer postanowił, że wyłamie się z tego schematu i jako pierwszy rider na świecie postanowił przykatować snowparkowe przeszkody w odwrotnym do naturalnego kierunku. Nie zrozumcie nas źle. Nie chodzi nam o jazdę na switchu. On naprawdę latał hopy w przeciwnym kierunku. Wybijał się z lądowań i lądował na kickerach. Serio.

Rolę wyciągu pełniła w tym wypadku ekipa The Flying Bulls, która przy pomocy śmigłowca AS 350 B3+ Écureuil o mocy 900 koni mechanicznych, ciągnęła szalonego snowboardzistę po stokach i snowparku. "Helikopter był bardzo ważną częścią mojego planu, ponieważ ma ogromną moc, a ja potrzebowałem naprawdę konkretnego przyspieszenia. Skakałem przecież kickery w totalnie odwrotnym kierunku. Było dość ryzykowanie, ale świetnie się przy tym bawiliśmy!" - relacjonował Millauer.

