Na start nowego sezonu Red Bull Cliff Diving, Gary Hunt wystąpi u siebie

i dwukrotnie w Mistrzostwach Świata FINA w konkurencji high diving, dla Wielkiej Brytanii. Teraz, na początku sezonu 2021, skoczek nazywany przez dziennikarzy "brilliant Brit", musi znaleźć sobie nowy przydomek... 12 czerwca po raz pierwszy wystartuje reprezentując barwy Francji. Przygotowując się do pierwszych zawodów po niemal dwóch latach przerwy, obrońca tytułu testował miejsce ich rozgrywania - skały u wybrzeży Saint-Raphaël.

“To niesamowite wrócić do skoków z dużej wysokości i lądować w wodzie na stopy - po tym, jak skupiłem się na skokach z 10-metrowej platformy i zakwalifikowałem się na mistrzostwa Europy" - powiedział Gary Hunt.

“Nowa lokalizacja, Cap Dramont wygląda fantastycznie i imponująco zarazem, o czym mogłem się przekonać na własne oczy podczas mojej krótkiej wizyty. Trochę minęło odkąd skakaliśmy z takiego pułapu, no i to będzie pierwszy raz, kiedy chciałbym pomachać francuską flagą - jeśli zdołam znaleźć się na podium".

