Zobacz, jak mistrzyni cliff divingu skacze do wody ze starego żaglowca

Omasztowanie norweskiego żaglowca Christian Radich stało się platformą do skoków do wody dla mistrzyni Red Bull Cliff Diving, Australijki Rhiannan Iffland.

jest znaną na całym świecie high diverką. Jej największe osiągnięcia, to długa, nieprzerwana seria zwycięstw w sezonach 2019 i 2021, pięć mistrzowskich tytułów, a także pierwszy na świecie

Żeby zainaugurować odliczanie do pierwszego przystanku Światowej Serii w norweskiej stolicy,