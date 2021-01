Jedz, śpij, skacz do wody, powtarzaj: zwyczaje i rytuały cliff diverów

"Powtarzalne czynności są absolutnie kluczowe w rywalizacji" - mówi David Colturi, który od ośmiu lat na stałe występuje w zawodach Red Bull Cliff Diving. "Arystoteles powiedział »Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem«. I to jest prawda. Kiedy będąc dzieckiem chcesz się nauczyć wiązać buty, albo jeździć na rowerze, z początku możesz mieć z tym trudności. Ale w miarę jak to powtarzasz, zaczyna przychodzić ci to to praktycznie bez namysłu i coraz bardziej perfekcyjnie".