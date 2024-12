Co dalej po Arcane? Odpowiedzi na wszystkie pytania

Tak więc właśnie obejrzałeś ostatnie odcinki Arcane i tak, to naprawdę koniec... najprawdopodobniej. Jeśli jednak z jakiegoś powodu jeszcze nie ukończyłeś całości Arcane, zachowaj ten artykuł na później i natychmiast go zamknij. W dalszej części zawarliśmy bowiem bardzo istotne spoilery.

Drugi sezon Arcane dostarczył nam godziny zapierającej dech w piersiach fabuły i nieokiełznanego chaosu, ponieważ każdy odcinek tylko podnosił napięcie, aż wreszcie cała seria spotkała się z rozdzierającym serce zakończeniem. Riot Games i Fortiche celowo utrzymały los większości bohaterów w tajemnicy, ale też dały nam wiele wskazówek, które pozwoliły poskładać wszystko w całość.

Po zagłębieniu się w historię League of Legends, easter eggi obecne w Arcane oraz teorie fanów, zgromadziliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania, w tym także te, dotyczące co może czekać nas w kolejnych serialach od Riot Games.

01 Czy Jinx zginęła pod koniec Arcane?

Największa zagadka Arcane - czy Jinx przeżyła eksplozję? Największym zwrotem akcji i najbardziej kontrowersyjnym momentem, było odważne poświęcenie Jinx, mające na celu uratowanie Vi, które jednocześnie uśmiercało jedną z najbardziej lubianych postaci w serii.

Jednak kilka kluczowych szczegółów sugeruje, że Jinx mogła cudem przeżyć.

Czy to ostatni raz, kiedy widzimy Jinx? © Netflix

Po pierwsze - kilku spostrzegawczych widzów zauważyło niewielką fioletową smugę na ułamek sekundy przed eksplozją. Linia ta przypomina ślad, który zostawia w serialu Jinx.

Następnie otrzymujemy kolejną dużą wskazówkę, gdy widzimy Caitlyn analizującą plany budynku, która zauważa podpisane kanały wentylacyjne. Z uśmiechem, trzymając część granatu Jinx, Caitlyn zaczyna wierzyć, że Jinx uciekła poprzez wentylację i prawdopodobnie wciąż żyje. I to ma sens. Natomiast dlaczego Jinx milczy? Ponieważ chce, aby Vi cieszyła się życiem, nie martwiąc się o nią.

Końcowe ujęcia również sugerują, że Jinx wciąż żyje. Prawdopodobnie zauważyliście klasyczny tekst w stylu Jinx migający „koniec” w ostatniej klatce, ale czy złapałeś odniesienie do statku Piltovan? To bardzo podobne ujęcie do tego samego statku z pierwszego odcinka Arcane, gdy młoda Powder mówi: „Pewnego dnia będę latać jednym z nich".

Może to sugerować, że Jinx całkowicie opuściła Piltover, aby rozpocząć nowe życie. Być może pojawi się w nowym regionie w następnym serialu? Tak czy inaczej, wydaje się bardzo prawdopodobne, że w rzeczywistości wciąż żyje.

02 Co stało się z Jayce'em i Viktorem w finale Arcane?

Czy Jayce i Viktor żyją? © Netflix

Los Jayce'a i Viktora jest znacznie mniej jasny. Po poświęceniu się w celu powstrzymania anomalii i uratowania zarówno Piltover, jak i Zaun, dwaj naukowcy rozpłynęli się w powietrzu. Chociaż wydają się martwi, nie widzimy ich ciał, co oczywiście prowadzi do kolejnych spekulacji.

Niektórzy fani uważają, że obaj mogą nadal żyć, tylko w innej linii czasowej, tak jak widzieliśmy to w przypadku Ekko, Heimerdingera i Jayce'a w odcinku 7 po wciągnięciu do anomalii. Tak czy inaczej, Riot pozostawił przestrzeń na powrót Jayce'a i Viktora, ale trudno przewidzieć w jaki sposób.

03 Czy Heimerdinger nie żyje?

Dobra wiadomość, Heimerdinger prawdopodobnie również żyje.

Heimerdinger był taki szczęśliwy w swojej nowej linii czasu © Riot Games

Pomimo tego, że LoL jest dostępny od 15 lat, bardzo niewiele wiadomo o gatunku Yordli. Jednak jedną z rzeczy, które o nich wiemy, to to, że są nieśmiertelne. Zamiast umierać, odradzają się w swoim rodzinnym Bandle City. Ponownie jednak, nie wiemy prawie nic o tym regionie poza faktem, że znajduje się tam wiele portali, które pozwalają Yordlom podróżować po całej Runeterrze.

Istnieje więc szansa, że Heimerdinger powróci do Piltover. Trudno jednak przewidzieć, w jakim czasie. Gdziekolwiek jednak by nie był, możecie być pewni, że profesor znajdzie swoich nowych uczniów.

04 Czy Ambessa odeszła na dobre?

Tym razem cudów nie będzie. Ambessa Medarda została zabita przez Le Blanc w ostatnim odcinku, pomimo najlepszych starań Mel.

Ambessa była najbezpieczniejszym wyborem do zabicia, biorąc pod uwagę, że dopiero co pojawiła się w grze. Fani nie mają takiego samego emocjonalnego przywiązania do niej co chociażby do Vi bądź Warwicka, który dzięki swoim zdolnościom regeneracyjnym, prawdopodobnie wciąż żyje. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że Ambessa terroryzowała Solo Q ze wszystkimi swoimi dashami, większość graczy LoL-a może ucieszyć jej los.

Ambessa nigdy nie kryła się przed walką © Netflix

Jednak ci, którzy naprawdę lubią Ambessę, mają szczęście. W przyszłym roku ukaże się jej nowa historia zatytułowana Ambessa: Wybranka Wilka.

Poza tym również nigdy nie mów nigdy. Ambessa mogłaby w jakiś sposób zostać wskrzeszona w kolejnej produkcji Riotu. Może też pojawić się więcej anomalii na osi czasu, a także pamiętajmy, że jest ona sprzymierzona z Singedem, któremu właśnie udało się przywrócić swoją córkę do życia.

05 Czy czeka nas więcej Arcane?

No więc miejmy złe wieści z głowy.

Riot Games potwierdziło, że Arcane, jako osobny serial dobiegł końca. Nie będzie kolejnych sezonów.

Czy zobaczymy jeszcze którąś z postaci Arcane? © Netflix

Riot potwierdził jednak, że pracuje już nad kilkoma nowymi serialami, a najbliższy tworzony jest już od roku.

Ponadto, chociaż Arcane może się skończyć, Riot pozostawił otwarte drzwi dla kontynuacji historii poszczególnych postaci. Singed i Mel udadzą się do Noxus, do tego właśnie przedstawiona została Orianna, a Vi i Caitlyn nadal będą walczyć o ochronę Piltover i Zaun. Jinx natomiast może pojawić się i wywołać chaos gdziekolwiek indziej.

Istnieje wiele możliwości, dzięki czemu historie niektórych postaci Arcane mogą mieć swoją kontynuację.

06 Uniwersum się rozszerza

Noxus wkrótce pojawi się na ekranie © Riot Games

Riot Games potwierdziło już, że w kolejnych serialach skupi się na trzech nowych regionach. W rozmowie z Necritem, scenarzysta Arcane, Christian Linke ujawnił, że Noxus, Ionia i Demacia zajmą ważne miejsce w nadchodzących produkcjach.

Noxus jest już dobrze znany fanom Arcane. To przerażające i brutalne imperium rządzone przez watażków i wojowników żądnych władzy i ekspansji. Jak powiedziała Ambessa, głównym przekonaniem w Noxus jest to, że większość problemów można rozwiązać na polu bitwy.

Ionia w większości stanowi jego przeciwieństwo. To duchowa wyspa z wszechobecną naturalną magią. Jednak w lore Noxus najeżdża Ionię, rozpoczynając kolejną okrutną wojnę, którą możemy zobaczyć w poniższej produkcji - Awaken.

Wojna ta będzie prawdopodobnie głównym punktem zaczepienia nadchodzącego serialu. Jak wspominaliśmy w naszych przewidywaniach dotyczących Aktu 3, dalsze przymierze Singeda z Noxusem doprowadzi do przerażających wydarzeń w Ionii i to tam mogą rozpocząć się powiązania nowej serii z Arcane.

Z kolei trzecia z wymienionych krain, Demacia, to praworządne królestwo, które powstało jako schronienie przed magią. Ma ona długą historię rywalizacji z Noxus, tocząc między sobą wiele wojen. Jarvan IV, który pojawia się na sztandarze w Arcane, zostaje królem po śmierci ojca i może być kluczową postacią w nowym serialu.

07 Wschodzące gwiazdy Runeterry: potencjalni bohaterowie kolejnego serialu animowanego

Z trzema nowymi regionami, na których można się skupić, istnieje mnóstwo możliwych postaci, które mogą się pojawić.

Jedną z nich, która została już mocno zasugerowana, aby nie powiedzieć potwierdzona, jest Swain. To generał, który przejmuje władzę nad Noxus przy użyciu magicznych mocy, które otrzymał od demona Rauma.

Kruki pojawiały się podczas całego serialu, co sugerowało, że Swain bacznie obserwował wydarzenia w Piltover i Zaun. Teraz wiemy, że rzeczywiście tak było, ponieważ widzieliśmy jego charakterystycznego trójokiego kruka w końcowych momentach serialu. Sugeruje to również, że posiada on już moce Rauma.

Swain © Netflix

Żołnierzem dowodzącym jedną z głównych dywizji Swaina jest Darius, jeden z najbardziej przerażających wojowników w regionie. A jeśli on się pojawi, jego zarozumiały brat, gladiator Draven, z pewnością również będzie obecny.

Arcane zawierało już odniesienia do Riven, bohaterki, która odegrała kluczową rolę w starciu Ionii z Noxusem. Zielone świecące runy, których Ambessa używa do walki, są niezwykle podobne do fragmentów ostrza Riven, które pojawiają się w karciance Riotu - Legends of Runeterra.

Jeśli chodzi o Ionian, Irelia i Akali są ważnymi postaciami dla regionu. Możemy również otrzymać wątek poboczny z ninjami - Shenem, Zedem i Kennenem z Zakonu Kinkou. Można sobie również wyobrazić, że Riot będzie chciał również wprowadzić Ahri, jedną z najpopularniejszych bohaterek w grze.

Runy Ambessy wyglądają bardzo podobnie do run Riven. © Riot Games

Tymczasem wszystko, co dotyczy Demacii, prawie na pewno będzie obracało się wokół kultowego rodzeństwa Garena i Lux. A wraz z ich włączeniem pojawiłaby się świetna okazja do wprowadzenia Sylasa i dobrze przyjętej historii jego buntu przeciwko królestwu oraz antymagicznej retoryce.

08 Co dalej po zakończeniu Arcane?

Trudno nie czuć pustki po zakończeniu tak genialnej serii, ale ciągłe rozszerzanie świata przez Riot oznacza, że istnieje wiele innych sposobów na cieszenie się Runeterrą w oczekiwaniu na kolejny serial.

Jeśli jeszcze się nie zorientowałeś, LoL ma niesamowicie bogaty lore z historiami wszystkich 169 bohaterów dostępnych w grze, z którymi można zapoznać się za darmo na stronie uniwersum Runeterry .

Oczywiście możesz też po prostu zacząć grać w LoL-a, grę, która była inspiracją do powstania Arcane. I choć to wymagający tytuł, to zapewnia on mnóstwo rozrywki. Nie bez powodu utrzymuje on swoją popularność od 15 lat!

Wydarzenie esportowe Red Bull League of Its Own © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Wreszcie, jeśli wolisz oglądać niż grać, to scena esportowej rywalizacji w LoL-u może być tym, czego szukasz. Niezależnie od tego, czy byłeś już fanem esportu, czy nie, bycie częścią rzeszy fanów, zarówno wirtualnie, jak i osobiście, może być niesamowicie ekscytujące.

Wydarzenia takie jak Red Bull League of Its Own to idealny punkt wyjścia dla fanów esportu. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 15 grudnia, najlepsze drużyny na świecie spotkają się, aby rywalizować w luźniejszym środowisku niż podczas regularnego sezonu.