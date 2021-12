Wyjazd w góry zimą. Co spakować do plecaka?

Co zabrać na wyjazd zimą?

łamiąc wszelkie zasady bezpieczeństwa, istnieje też całkiem spora grupa tych, którzy mając wystarczające doświadczenie, kondycję oraz ekwipunek czują blokadę przed zimową turystyką. W mediach wciąż słyszy się o górskich wypadkach - szacunek dla gór jest więc zawsze wskazany, nie należy jednak przesadzać z obawami. W większości przypadków wystarczy zadbać o właściwy ekwipunek (plus wiedzę, jak go używać) - i temu właśnie poświęcimy ten artykuł.

Góry wysokie – 5 porad dla początkujących Jak robić to bezpiecznie radzi Janusz Gołąb.

Co zabrać na wycieczkę w góry? Co spakować do plecaka, aby zapewnić sobie …

Góry Stołowe - jakie atrakcje warto zobaczyć? Góry Stołowe to jedno z najciekawszych pasm …

Raczki w górach zimą Jak przygotować się do górskiej wycieczki zimą? …

Początkującym zimowym turystom zaleca się góry, w których ryzyko lawiny jest znacznie niższe a trasy łatwe orientacyjnie i nie za długie: większość zalesionych pasm beskidzkich spokojnie się nadaje do łatwej turystyki zimowej.

Oprócz odpowiedniego wyposażenia plecaka, podstawa to jak zawsze dobry plan. A najlepszy plan to taki, który jest dopasowany do naszych możliwości i umiejętności. Ktoś, kto nigdy nie był zimą w górach, nie powinien zaczynać

Co zmienia się zimą w górach?

Na co musisz przygotować się pakując plecak na zimową wędrówkę? Oto kilka najważniejszych czynników, które odróżniają zimę od lata w górach:

Na co musisz przygotować się pakując plecak na zimową wędrówkę? Oto kilka najważniejszych czynników, które odróżniają zimę od lata w górach:

Na co musisz przygotować się pakując plecak na zimową wędrówkę? Oto kilka najważniejszych czynników, które odróżniają zimę od lata w górach:

Gotowy do akcji!

zwiększa się proporcjonalnie do zmęczenia - organizm wymęczony długą, wielogodzinną wędrówką szybciej przegra walkę z mrozem.

Niskie temperatury to największy czynnik ryzyka w górach zimą. Temperatura jest w stanie gwałtownie spaść nawet do minus 30 stopni. Tymczasem już w granicach 4-7 stopni jesteśmy w stanie, bez odpowiedniego przygotowania, wpaść w hipotermię.

Bielizna to warstwa najbliższa ciału. Powinna być wykonana z materiału umożliwiającego odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz szybko schnącego. Bawełniane koszulki w tej funkcji powinny być zabronione - raz przemoczone będą działać jak kompres chłodzący. Najlepsze są wszystkie termoaktywne materiały syntetyczne, a od wielu lat hitem jest naturalna wełna merino.

Bielizna to warstwa najbliższa ciału. Powinna być wykonana z materiału umożliwiającego odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz szybko schnącego. Bawełniane koszulki w tej funkcji powinny być zabronione - raz przemoczone będą działać jak kompres chłodzący. Najlepsze są wszystkie termoaktywne materiały syntetyczne, a od wielu lat hitem jest naturalna wełna merino.

Bielizna to warstwa najbliższa ciału. Powinna być wykonana z materiału umożliwiającego odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz szybko schnącego. Bawełniane koszulki w tej funkcji powinny być zabronione - raz przemoczone będą działać jak kompres chłodzący. Najlepsze są wszystkie termoaktywne materiały syntetyczne, a od wielu lat hitem jest naturalna wełna merino.

Na bieliznę zakładamy odzież termiczną - jej główną funkcją jest zachowanie ciepła generowanego przez nasze ciało jak najbliżej skóry. Z tego względu poleca się, aby warstwa ta była dobrze dopasowana do ciała. Powinna też odprowadzać nadmiar wody na zewnątrz - podobnie jak bielizna. Doskonale sprawdzają się tutaj materiały takie jak polar, wełna i rozmaite techniczne syntetyki. Puch ma tę wadę, że zapocony lub zamoczony traci właściwości izolacyjne i zwyczajnie przestaje grzać.

Na bieliznę zakładamy odzież termiczną - jej główną funkcją jest zachowanie ciepła generowanego przez nasze ciało jak najbliżej skóry. Z tego względu poleca się, aby warstwa ta była dobrze dopasowana do ciała. Powinna też odprowadzać nadmiar wody na zewnątrz - podobnie jak bielizna. Doskonale sprawdzają się tutaj materiały takie jak polar, wełna i rozmaite techniczne syntetyki. Puch ma tę wadę, że zapocony lub zamoczony traci właściwości izolacyjne i zwyczajnie przestaje grzać.

Na bieliznę zakładamy odzież termiczną - jej główną funkcją jest zachowanie ciepła generowanego przez nasze ciało jak najbliżej skóry. Z tego względu poleca się, aby warstwa ta była dobrze dopasowana do ciała. Powinna też odprowadzać nadmiar wody na zewnątrz - podobnie jak bielizna. Doskonale sprawdzają się tutaj materiały takie jak polar, wełna i rozmaite techniczne syntetyki. Puch ma tę wadę, że zapocony lub zamoczony traci właściwości izolacyjne i zwyczajnie przestaje grzać.

Buty to w górach podstawa. Należy je starannie dobrać do rodzaju nawierzchni oraz warunków atmosferycznych. W kopnym mokrym śniegu przemokną szybciej niż w puchu lub na lodzie - wówczas ważna staje się ochrona przed mrozem. Praktycznie zawsze zimą wybiera się buty gwarantujące wodoodporność, a także posiadające wysoką cholewkę, za którą nie wsypie się śnieg (dodatkowym zabezpieczeniem będą stuptuty).

Buty to w górach podstawa. Należy je starannie dobrać do rodzaju nawierzchni oraz warunków atmosferycznych. W kopnym mokrym śniegu przemokną szybciej niż w puchu lub na lodzie - wówczas ważna staje się ochrona przed mrozem. Praktycznie zawsze zimą wybiera się buty gwarantujące wodoodporność, a także posiadające wysoką cholewkę, za którą nie wsypie się śnieg (dodatkowym zabezpieczeniem będą stuptuty).

Buty to w górach podstawa. Należy je starannie dobrać do rodzaju nawierzchni oraz warunków atmosferycznych. W kopnym mokrym śniegu przemokną szybciej niż w puchu lub na lodzie - wówczas ważna staje się ochrona przed mrozem. Praktycznie zawsze zimą wybiera się buty gwarantujące wodoodporność, a także posiadające wysoką cholewkę, za którą nie wsypie się śnieg (dodatkowym zabezpieczeniem będą stuptuty).

Co zabrać do plecaka?

Co zabrać do plecaka?

Co zabrać do plecaka?

Podczas marszu - kiedy jesteśmy rozgrzani może wystarczyć nam cienka warstwa. Jednak nawet krótki postój na posiłek czy sprawdzenie mapy może bardzo szybko wychłodzić nasz organizm. Wtedy okazać się może, że potrzebna jest dodatkowa warstwa. Znakomicie do tego celu sprawdzają się lekkie, ciepłe zajmujące niewiele miejsca w plecaku kurtki puchowe - to idealne ubranie na biwak lub postój. Nie polecamy jednak zakładać ich na sam marsz - szczególnie pod plecak - ponieważ przepocone i zamoknięte całkowicie tracą swoje walory grzewcze.

Podczas marszu - kiedy jesteśmy rozgrzani może wystarczyć nam cienka warstwa. Jednak nawet krótki postój na posiłek czy sprawdzenie mapy może bardzo szybko wychłodzić nasz organizm. Wtedy okazać się może, że potrzebna jest dodatkowa warstwa. Znakomicie do tego celu sprawdzają się lekkie, ciepłe zajmujące niewiele miejsca w plecaku kurtki puchowe - to idealne ubranie na biwak lub postój. Nie polecamy jednak zakładać ich na sam marsz - szczególnie pod plecak - ponieważ przepocone i zamoknięte całkowicie tracą swoje walory grzewcze.

Podczas marszu - kiedy jesteśmy rozgrzani może wystarczyć nam cienka warstwa. Jednak nawet krótki postój na posiłek czy sprawdzenie mapy może bardzo szybko wychłodzić nasz organizm. Wtedy okazać się może, że potrzebna jest dodatkowa warstwa. Znakomicie do tego celu sprawdzają się lekkie, ciepłe zajmujące niewiele miejsca w plecaku kurtki puchowe - to idealne ubranie na biwak lub postój. Nie polecamy jednak zakładać ich na sam marsz - szczególnie pod plecak - ponieważ przepocone i zamoknięte całkowicie tracą swoje walory grzewcze.

to konieczność na każdej wycieczce. Dodatkowe kalorie zawsze pomogą nam zachować nieco więcej sił w walce z chłodem. Warto planując wycieczkę zimą pamiętać, jak zachowuje się jedzenie w zamrażarce. Zamrożona czekolada staje się twardym kamieniem - lepiej od niej sprawdzają się batony proteinowe. Całkiem nieźle mróz znoszą przegryzki w stylu żelowych misiów.

Angel Collinson fills her backpack with Red Bull

Zimą dni skracają się niemiłosiernie. W grudniu słońce zachodzi już o 16:00. Często przez cały dzień panuje szarówka. Jeśli dołożyć do tego nieprzewidziane obniżenie temperatury, nagły porywisty wiatr i zamieć, która zaciera wszelkie ślady - sytuacja może zrobić się niewesoła. Jak przygotować się do takich warunków? Po pierwsze należy dobrze zaplanować trasę. Nawet dobrze znany, łatwy latem szlak, zimą może zamienić się w arktyczną przygodę. Nieodzowne jest jak najwcześniejsze wyjście na szlak, a także zapoznanie się z trasą oraz zaplanowanie awaryjnego jej skrócenia.

Zimą dni skracają się niemiłosiernie. W grudniu słońce zachodzi już o 16:00. Często przez cały dzień panuje szarówka. Jeśli dołożyć do tego nieprzewidziane obniżenie temperatury, nagły porywisty wiatr i zamieć, która zaciera wszelkie ślady - sytuacja może zrobić się niewesoła. Jak przygotować się do takich warunków? Po pierwsze należy dobrze zaplanować trasę. Nawet dobrze znany, łatwy latem szlak, zimą może zamienić się w arktyczną przygodę. Nieodzowne jest jak najwcześniejsze wyjście na szlak, a także zapoznanie się z trasą oraz zaplanowanie awaryjnego jej skrócenia.

Zimą dni skracają się niemiłosiernie. W grudniu słońce zachodzi już o 16:00. Często przez cały dzień panuje szarówka. Jeśli dołożyć do tego nieprzewidziane obniżenie temperatury, nagły porywisty wiatr i zamieć, która zaciera wszelkie ślady - sytuacja może zrobić się niewesoła. Jak przygotować się do takich warunków? Po pierwsze należy dobrze zaplanować trasę. Nawet dobrze znany, łatwy latem szlak, zimą może zamienić się w arktyczną przygodę. Nieodzowne jest jak najwcześniejsze wyjście na szlak, a także zapoznanie się z trasą oraz zaplanowanie awaryjnego jej skrócenia.

Zimą na wyjazd w góry, do plecaka spakuj źródło światła

Ważna jest także możliwość zamocowania do butów raków. Raki automatyczne i półautomatyczne - wykorzystywane w bardziej wymagającym technicznie terenie - mocuje się na buty posiadające odpowiednio przystosowane kanty. Na większość butów o twardej podeszwie można zamocować zwykłe raki paskowe. Chodzenie w rakach wymaga jednak nieco praktyki. Bez niej - mogą się one stać bardziej przeszkodą niż pomocą. W 90 procentach sytuacji wystarczające będą jednak

Czekan turystyczny lub tzw. dziaby to już bardziej zaawansowany sprzęt - używany w stromym terenie wymagającym umiejętności wspinania. Zarówno korzystania z raków, jak i czekana, a także podstawowych umiejętności poruszania się w terenie zagrożonym lawinami można nauczyć się podczas kursu turystyki zimowej. Polecamy ukończenie takiego kursu przed wyprawami w tereny górskie bardziej niebezpieczne, takie jak Tatry czy Alpy.

Czekan turystyczny lub tzw. dziaby to już bardziej zaawansowany sprzęt - używany w stromym terenie wymagającym umiejętności wspinania. Zarówno korzystania z raków, jak i czekana, a także podstawowych umiejętności poruszania się w terenie zagrożonym lawinami można nauczyć się podczas kursu turystyki zimowej. Polecamy ukończenie takiego kursu przed wyprawami w tereny górskie bardziej niebezpieczne, takie jak Tatry czy Alpy.

Czekan turystyczny lub tzw. dziaby to już bardziej zaawansowany sprzęt - używany w stromym terenie wymagającym umiejętności wspinania. Zarówno korzystania z raków, jak i czekana, a także podstawowych umiejętności poruszania się w terenie zagrożonym lawinami można nauczyć się podczas kursu turystyki zimowej. Polecamy ukończenie takiego kursu przed wyprawami w tereny górskie bardziej niebezpieczne, takie jak Tatry czy Alpy.

lub w inny sposób zdobyć niezbędne doświadczenie. Teren lawinowy wymaga dużo większej ostrożności i olbrzymiej wiedzy w rozpoznawaniu zagrożeń. W Polsce do miejsc o szczególnym zagrożeniu lawinowym należą szlaki w Tatrach, a także Karkonoszach, na Babiej Górze i niektóre szlaki w Bieszczadach.

W jego skład wchodzą: sonda, łopata i detektor. Samo posiadanie tego sprzętu jednak nie wystarczy. Podczas zejścia lawiny kluczowe znaczenie mają pierwsze minuty - kiedy pomoc jest jeszcze daleko. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie ćwiczyć używanie zestawu ABC, tak, by w sytuacjach koniecznych móc używać go w sposób zautomatyzowany.