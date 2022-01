Co słychać w Toruniu? Opowiada Hela

Nie dość, że słynął z

INFOmagazine

to

Andrzej

jeszcze miał przez parę dobrych lat skateshop

DSK

(który miał swoje początki w Warszawie). Niestety to wszystko się skończyło, ale Andrzej się na szczęście nie skończył i nadal go cisnę, żeby wrócił do deskorolki choć skutecznie się opiera. Jak zbudujemy jakiś piękny krawężnik do robienia długich slajdów i grindów może ulegnie. Najbardziej popularnym teraz spotem jest skateplaza pod wiaduktem przy Dworcu Wschodnim. Tam ekipa często jeździ, bo jest to kryte miejsce, więc nawet, gdy pada deszcze można śmigać. Jest tam dużo fajnych platform. Spoko miejscem do duszenia trików nadal jest UMKm które niestety bardzo ograniczyło swoje możliwości, bo powstawiali skate-stopery. Jest jednak bardzo dobry granit, dużo flatu i schodki. Sam nadal bardzo lubię to miejsce i czekam na słońce. No, ale jest zima, więc zapraszam na

Republika Park

. Tu jest kozacko. Za cenę hamburgera jeździsz w ciepełku na mega przeszkodach. Jeżeli chodzi o ilość skejtów to może zabrzmi to jak stękanie starego dziada, ale kiedyś widziałem na skateparkach i ulicach ich mnóstwo. Teraz widzę głównie hulajnogi w proporcji 9/1 w porównaniu z deskorolką. Jaki widzę w tym plus? Nie widzę (śmiech). Dobrze, że utrzymują kryte skateparki. To jest plus! No i fakt, że dzieci się ruszają - chociaż to z dwojga złego.