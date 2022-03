F1 przed sezonem 2022: Co wiemy po testach w Bahrajnie?

, tzn. udało się przejechać wiele okrążeń, najlepiej konkurencyjnym tempem, to w drugiej można sprawdzić działanie zaplanowanych poprawek i ocenić, czy inżynierowie obrali właściwą ścieżkę na resztę sezonu. Jeżeli pierwsza tura poszła źle i nie udało się pokonać zbyt wielu kółek z powodu np. wypadków lub, co jeszcze gorsze, awarii, to kolejne testy są drugą i ostatnią szansą na sprawdzenie, czy samochód jeździ choć w miarę dobrze. Jest to swego rodzaju termin poprawkowy.

Dlaczego awarie mechaniczne są gorsze od wypadków? Ponieważ jeżeli kierowca popełni błąd i skończy jazdę na ścianie, to jest to dobra wiadomość. Można bowiem wnioskować, że inżynierowie zbudowali sprawny samochód, a kierowca popełnił błąd z własnej winy – jakkolwiek brutalnie to brzmi. Jeśli jednak to problemy natury technicznej uniemożliwią dalszą jazdę, będzie to oznaczało, że z samochodem jest coś nie tak. Otwiera się tu cały przekrój możliwych przyczyn – od niewielkich, jak np. nieszczelne połączenie czy wadliwa podkładka po poważne, mogące storpedować cały sezon, takie jak zbyt mało wydajny układ chłodzenia czy zbyt zawodny silnik.