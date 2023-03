Co zabrać ze sobą na wyjazd?

, a inaczej gdy po prostu planujemy podczas wyjazdu robić sobie codziennie piknik w jakimś fantastycznym miejscu. Sprzęt dobierzemy kierując się innymi względami również w zależności od tego, jaki środek transportu wybierzemy. Przecież co innego zmieści się do plecaka, z którym będziemy chodzić od schroniska do schroniska, a co innego

Butelka jednorazowa, czy inne opakowanie to oczywiście jeden ze sposobów na to, by zawsze mieć pod ręką coś do picia. Ale zimą napój w zwykłej butelce może nam zamarznąć, dlatego warto zainwestować w lekki, szczelny, dobrze trzymający temperaturę, turystyczny termos. Tak, tak. Termos, czy kubek termiczny służy nie tylko do tego, aby jak najdłużej utrzymać ciepło - podczas niespodziewanego załamania pogody gorący napój bywa zbawienny. Ale w termosie możesz też zachować chłód swojego ulubionego napoju na dłużej.

