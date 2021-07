Rowerowe tripy w "budżetowym" wydaniu to nie przelewki. Kto spędził kilka nocy na tylnych siedzeniach swojej fury, w kamperze lub namiocie, ten wie o co nam chodzi. Takie wycieczki mają jednak swój niepowtarzalny klimat. Spanie w hotelu jest oczywiście wygodne i praktyczne, ale koczowanie na parkingach, strefach kempingowych lub w ogródkach swoich rowerowych kumpli dostarcza wrażeń, które nie sposób znaleźć w gładkim szlafroczku i codziennie zmienianych bamboszkach. Duch przygody - to jest to, co rowerzyści lubią najbardziej.

Żeby zrealizować taką misję i wyruszyć na trip po okolicznych (lub nie) bikeparkach, trzeba zacząć od dobrego planu. Oczywiście znajdą się riderzy, którzy stwierdzą, że planowanie jest dla lamusów, a prawdziwa przygoda rozpoczyna się w miejscu, w którym kończy się kontrola. Prawda jest jednak taka, że im dokładniej zaplanujesz swoja wycieczkę i im lepiej się przygotujesz, tym mniejsza szansa, że coś cię zaskoczy. Pamiętaj jednak, żeby nie przeginać. Jeśli ruszasz w trasę na dzień lub dwa, to do swojego "kamperowozu" nie musisz, pakować suchej rozpałki, 5 śpiworów, 3 materacy i 50 porcji żywności liofilizowanej. Wystarczy rower, podstawowe narzędzia i części zamienne, jedzenie, oraz wszystkie elementy niezbędne do zorganizowania noclegu. To od Ciebie zależy, czy będziesz spać w aucie, przytulony do swojego roweru, pod gołym niebem, albo w namiocie rozbitym pod ulubioną miejscówką. Oczywiście zawsze "da się coś ogarnąć na miejscu", ale lepiej przekimać się na wygodnej macie i następnego dnia zaliczyć epicki dzień na rowerze, niż obudzić się po 30 minutowej drzemce na kamieniach i patykach i ostatecznie zrezygnować z jazdy.

Jedzenie to ważna sprawa, ale samo w sobie nie jest gwarantem powodzenia misji. Nie zapakujesz przecież słoików od babci prosto do samochodu, bo nie możesz ich zostawić na 40 stopniowym upale. Zawsze możesz kombinować z jakąś rzeką, albo zimnym strumienie, ale przyznaj się, ile razy twoje ulubione napoje, po prostu odpłynęły z takiej lodówki?