Conor Shanahan wygrywa w Warszawie i jest mistrzem Drift Masters 2023!

i z wynikiem 99 punktów zajął w nich pierwsze miejsce, odpadł, zanim zdążył wjechać na tor. W czasie treningów poprzedzających rywalizację w parach w jego aucie rozsypała się pompa oleju. Zespół Fina pracował do końca, by naprawić usterkę. I był bardzo blisko powodzenia – zabrakło dosłownie minut, żeby aktualny rajdowy mistrz świata stanął do walki w największej imprezie driftingowej w historii.

, liderem generalki. Jazda Polaka z Shanahanem wyglądała świetnie. Niestety, tylko do połowy drugiego przejazdu. W pewnym momencie fioletowy Nissan S15 Polaka przestał driftować. Było jasne, że to Conor Shanahan przejdzie dalej. Było też jasne, że – piąty w generalce przed finałową rundą – Piotr Więcek nie wyrwie mu już mistrzostwa z rąk. Przewaga Irlandczyka była na tym etapie nie do nadrobienia dla Polaka, ale w walce o tytuł pozostawali inni kierowcy. Króla natomiast, po bardzo widowiskowej jeździe obu drifterów, pokonał Tor Arne Kvia.

Niestety, na tym etapie lista Polaków znów się skróciła. Do Korpulińskiego i Więcka w Top 8 nie dołączyli Dawid Sposób i Jakub Król. Sposób mierzył się w najlepszej szesnastce z nie byle kim, bo Conorem Shanahanem , liderem generalki. Jazda Polaka z Shanahanem wyglądała świetnie. Niestety, tylko do połowy drugiego przejazdu. W pewnym momencie fioletowy Nissan S15 Polaka przestał driftować. Było jasne, że to Conor Shanahan przejdzie dalej. Było też jasne, że – piąty w generalce przed finałową rundą – Piotr Więcek nie wyrwie mu już mistrzostwa z rąk. Przewaga Irlandczyka była na tym etapie nie do nadrobienia dla Polaka, ale w walce o tytuł pozostawali inni kierowcy. Króla natomiast, po bardzo widowiskowej jeździe obu drifterów, pokonał Tor Arne Kvia.

Niestety, na tym etapie lista Polaków znów się skróciła. Do Korpulińskiego i Więcka w Top 8 nie dołączyli Dawid Sposób i Jakub Król. Sposób mierzył się w najlepszej szesnastce z nie byle kim, bo Conorem Shanahanem , liderem generalki. Jazda Polaka z Shanahanem wyglądała świetnie. Niestety, tylko do połowy drugiego przejazdu. W pewnym momencie fioletowy Nissan S15 Polaka przestał driftować. Było jasne, że to Conor Shanahan przejdzie dalej. Było też jasne, że – piąty w generalce przed finałową rundą – Piotr Więcek nie wyrwie mu już mistrzostwa z rąk. Przewaga Irlandczyka była na tym etapie nie do nadrobienia dla Polaka, ale w walce o tytuł pozostawali inni kierowcy. Króla natomiast, po bardzo widowiskowej jeździe obu drifterów, pokonał Tor Arne Kvia.