Konkurs CosplayON: Blink – dowiedz się więcej!

Blink

Wywiad – Blink: „To, że ktoś zrobił coś danym sposobem, nie znaczy, że Twój jest gorszy”

Gdyby udało mi się wygrać... i nie musiałabym się liczyć z kosztami, zrobiłabym strój Vol'jina z World of Warcraft. Jego design pozwala na użycie wszystkich technik i materiałów, które kocham. Jest charakteryzacja do zrobienia (do tego zaliczam cały „mięśnio-kombinezon”), peruka do wystylizowania, kawał zbroi do wyklepania i masa detali, które wprost uwielbiam robić! Ponadto mamy wiele wspólnego! Tunele w uszach... Skoliozę...

Gdyby udało mi się wygrać... i nie musiałabym się liczyć z kosztami, zrobiłabym strój Vol'jina z World of Warcraft. Jego design pozwala na użycie wszystkich technik i materiałów, które kocham. Jest charakteryzacja do zrobienia (do tego zaliczam cały „mięśnio-kombinezon”), peruka do wystylizowania, kawał zbroi do wyklepania i masa detali, które wprost uwielbiam robić! Ponadto mamy wiele wspólnego! Tunele w uszach... Skoliozę...

Gdyby udało mi się wygrać... i nie musiałabym się liczyć z kosztami, zrobiłabym strój Vol'jina z World of Warcraft. Jego design pozwala na użycie wszystkich technik i materiałów, które kocham. Jest charakteryzacja do zrobienia (do tego zaliczam cały „mięśnio-kombinezon”), peruka do wystylizowania, kawał zbroi do wyklepania i masa detali, które wprost uwielbiam robić! Ponadto mamy wiele wspólnego! Tunele w uszach... Skoliozę...

Inne projekty Blink:

Przez te 7 lat dużo tego powstało. Moje ulubione to zdecydowanie Junkrat (Overwatch), bo to była moja pierwsza bardziej wymagająca charakteryzacja i wyjście ze strefy komfortu. Big Boss (Metal Gear Solid), bo to zdecydowanie moja ulubiona postać ze świata gier. Mój najnowszy nabytek - Chen Stormstout (World of Warcraft), bo to był pomysł tak szalony, że nie wierzę, że się udał! Nick Valentine (Fallout 4), bo to chyba jedyny faktycznie wygodny strój ze wszystkich... Poza tym mam niesamowitą słabość do tej postaci.

Przez te 7 lat dużo tego powstało. Moje ulubione to zdecydowanie Junkrat (Overwatch), bo to była moja pierwsza bardziej wymagająca charakteryzacja i wyjście ze strefy komfortu. Big Boss (Metal Gear Solid), bo to zdecydowanie moja ulubiona postać ze świata gier. Mój najnowszy nabytek - Chen Stormstout (World of Warcraft), bo to był pomysł tak szalony, że nie wierzę, że się udał! Nick Valentine (Fallout 4), bo to chyba jedyny faktycznie wygodny strój ze wszystkich... Poza tym mam niesamowitą słabość do tej postaci.

Przez te 7 lat dużo tego powstało. Moje ulubione to zdecydowanie Junkrat (Overwatch), bo to była moja pierwsza bardziej wymagająca charakteryzacja i wyjście ze strefy komfortu. Big Boss (Metal Gear Solid), bo to zdecydowanie moja ulubiona postać ze świata gier. Mój najnowszy nabytek - Chen Stormstout (World of Warcraft), bo to był pomysł tak szalony, że nie wierzę, że się udał! Nick Valentine (Fallout 4), bo to chyba jedyny faktycznie wygodny strój ze wszystkich... Poza tym mam niesamowitą słabość do tej postaci.

To, że ktoś zrobił coś danym sposobem, nie znaczy, że Twój jest gorszy. Jak zaczynałam, mocno wbiłam sobie do głowy, że skoro cosplayer, którego podziwiam, zrobił coś tak a nie inaczej, to musi być to jedyna słuszna droga. A jeśli mi nie wychodzi to dlatego, że nie umiem w cosplay… Wcale tak nie jest! Warto eksperymentować i szukać technik, które będą nam odpowiadać.

To, że ktoś zrobił coś danym sposobem, nie znaczy, że Twój jest gorszy. Jak zaczynałam, mocno wbiłam sobie do głowy, że skoro cosplayer, którego podziwiam, zrobił coś tak a nie inaczej, to musi być to jedyna słuszna droga. A jeśli mi nie wychodzi to dlatego, że nie umiem w cosplay… Wcale tak nie jest! Warto eksperymentować i szukać technik, które będą nam odpowiadać.

To, że ktoś zrobił coś danym sposobem, nie znaczy, że Twój jest gorszy. Jak zaczynałam, mocno wbiłam sobie do głowy, że skoro cosplayer, którego podziwiam, zrobił coś tak a nie inaczej, to musi być to jedyna słuszna droga. A jeśli mi nie wychodzi to dlatego, że nie umiem w cosplay… Wcale tak nie jest! Warto eksperymentować i szukać technik, które będą nam odpowiadać.

Blink – projekt zgłoszony w konkursie: Eivor