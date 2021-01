Konkurs CosplayON: Cicatrix – dowiedz się więcej!

Cicatrix

Wywiad – Cicatrix: „Wybieram takie postacie, by móc nabyć przy ich okazji jak najwięcej nowych umiejętności”

Czym zajmujesz się na co dzień?

Czym zajmujesz się na co dzień?

Czym zajmujesz się na co dzień?

Tracer z gry Overwatch! Wprawdzie nie przepadam za gotowymi postaciami, ale ona jest chlubnym wyjątkiem. To rozpoznawalna, ikoniczna i fantastycznie zaprojektowana postać o słonecznej osobowości. Jej odtworzenie wymaga: umiejętności szycia skór/ekoskór (kurtka); szycia materiałów elastycznych (legginsy); użycia tkaniny do wielopanelowej odzieży specjalnie zaprojektowanej na zamówienie; konstrukcji zbroi i podświetlenia jej; zaprojektowania symboli i wykonania ich w formie naklejek wodnych; stworzenia wektorów na naszywki; wykonania rekwizytów (pistolety), termoformowania (gogle); stylizacji „kolczastych" peruk. Słowem - mogłabym użyć sporej części arsenału swoich umiejętności.

Tracer z gry Overwatch! Wprawdzie nie przepadam za gotowymi postaciami, ale ona jest chlubnym wyjątkiem. To rozpoznawalna, ikoniczna i fantastycznie zaprojektowana postać o słonecznej osobowości. Jej odtworzenie wymaga: umiejętności szycia skór/ekoskór (kurtka); szycia materiałów elastycznych (legginsy); użycia tkaniny do wielopanelowej odzieży specjalnie zaprojektowanej na zamówienie; konstrukcji zbroi i podświetlenia jej; zaprojektowania symboli i wykonania ich w formie naklejek wodnych; stworzenia wektorów na naszywki; wykonania rekwizytów (pistolety), termoformowania (gogle); stylizacji „kolczastych" peruk. Słowem - mogłabym użyć sporej części arsenału swoich umiejętności.

Tracer z gry Overwatch! Wprawdzie nie przepadam za gotowymi postaciami, ale ona jest chlubnym wyjątkiem. To rozpoznawalna, ikoniczna i fantastycznie zaprojektowana postać o słonecznej osobowości. Jej odtworzenie wymaga: umiejętności szycia skór/ekoskór (kurtka); szycia materiałów elastycznych (legginsy); użycia tkaniny do wielopanelowej odzieży specjalnie zaprojektowanej na zamówienie; konstrukcji zbroi i podświetlenia jej; zaprojektowania symboli i wykonania ich w formie naklejek wodnych; stworzenia wektorów na naszywki; wykonania rekwizytów (pistolety), termoformowania (gogle); stylizacji „kolczastych" peruk. Słowem - mogłabym użyć sporej części arsenału swoich umiejętności.

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?