Konkurs CosplayON: Desdemona – dowiedz się więcej!

Desdemona

Wywiad – Desdemona: „Chcesz coś osiągnąć, musisz działać!”

Czym zajmujesz się na co dzień?

Strój mrocznej Jade z Mortal Kombat 11. Zawsze podobały mi się postacie wojowniczek z tego uniwersum. Wygląd postaci też nie należy do najprostszych, a ja lubię rzucać sobie wyzwania - zwłaszcza, że w tym cosplayu sięgnę po nowe techniki tworzenia.

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Bardzo dobrze czuję się przy pracy z pianką, zwłaszcza przy sklejaniu modeli broni czy pancerza. Moją mocna stroną jest także malowanie akrylami. Maluję od dziecka różnymi technikami i gdy wchodziłam w cosplay, od początku nie sprawiało mi to trudności.

Inne projekty Desdemony:

Czego chciałabyś się nauczyć do cosplayu? Czy wybrany przez Ciebie strój wymaga tej umiejętności?

Charakteryzacji, make’upu artystycznego, bodypaintingu i montowania światełek, projektowania 3d, ale do tego to długa droga. Niektóre z tych umiejętności będą mi potrzebne przy tworzeniu nowego cosplayu.

Czy masz na koncie inne stroje niż zgłoszone do konkursu? Jeśli tak, które to Twoje ulubione i dlaczego?

Zazwyczaj do cosplayu wybieram swoje ulubione postacie z gier, które nie tylko podobają mi się wizualnie, ale także przypadł mi do gustu ich charakter. Z niektórymi postaciami czuje wspólne cechy, z którymi mogę się utożsamiać. U niektórych podoba mi się historia bohatera czy wątek z nią związany. Na moim koncie mam mojego maina z Overwatch - Ashę Caledonię w halloweenowej skórce i V z Cyberpunka2077.

Twoja rada dla początkujących cosplayerów to:

Przede wszystkim czerpać radość z tego, co się robi. Nie zniechęcać po nieudanych próbach. Być cierpliwym i wytrwałym, a efekty będą coraz lepsze, z cosplayu na cosplay. Moje motto "chcesz coś osiągnąć, musisz działać!".

Desdemona – projekt zgłoszony w konkursie: Wiedźminka

Główne materiały, których użyłam do stworzenia kostiumu, to ekoskóra, skóra i pianka EVA.

Wszystkie obszycia zostały wykonane ręcznie bez użycia maszyny. Każdy ćwiek został nabity oddzielnie. Do całego kostiumu użyłam ok. 200 ćwieków i napów. Najbardziej pracochłonna była dla mnie kolczuga, na którą przeznaczyłam blisko 20 godzin pracy.

