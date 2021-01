Konkurs CosplayON: Glorf – dowiedz się więcej!

Glorf

Wywiad – Glorf: Nic tak nie przyspiesza pracy jak zbliżający się deadline

Chciałbym zrobić Bloodhound z Apex Legends. W Apexa gram od premiery i projekt postaci bardzo mi się podoba. Koncepcja tropicielki, która wyznaje Starych Bogów (dużo nawiązań do mitologii nordyckiej) w czasach ekspansji kosmosu, jest dla mnie genialna. Sama postać ma sporo szczegółów i kilka wyzwań twórczych. Jak dla mnie jest to idealny strój do roboty.

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Inne projekty Glorfa:

Tak szczerze, to większość umiejętności potrzebnych do tworzenia stroju mam opanowane na poziomie przynajmniej podstawowym. Chociaż chciałbym się trochę bardziej podszkolić w szyciu - w szczególności, że mój strój trochę tego szycia ma.

