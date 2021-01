Konkurs CosplayON: Maggy – dowiedz się więcej!

Maggy

Wywiad – Maggy: „Nie porównujcie się do innych, bo każdy gdzieś zaczynał”

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?