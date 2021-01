Konkurs CosplayON: Stygian – dowiedz się więcej!

Stygian

Wywiad – Stygian: „Cosplay to zabawa!”

Lich King Arthas z World of Warcraft. Po pierwsze, jest to jedna z moich ulubionych serii. Lubię też historię samej postaci, jak i jej design. Ma dużo detali i rzeźbienia - czyli tego, co lubię robić.

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Inne projekty Stygiana:

Czy masz na koncie inne stroje niż zgłoszone do konkursu? Jeśli tak, które to Twoje ulubione i dlaczego?

Tak, jest nim między innymi Inkwizytor z Dragon Age: Inkwizycja. Jest to strój mojej postaci z gry, więc dobrałem sobie zbroję i broń takie, jakie najbardziej podobały mi się w grze. Do tego Avallach z Wiedźmina - strój pełen detali, podczas pracy nad którym było mnóstwo zabawy.

Cosplay to zabawa, róbcie swoje i niech nic Was nie ogranicza.

Stygian – projekt zgłoszony w konkursie: Warlock