Konkurs CosplayON: Tsuki Iseki – dowiedz się więcej!

Tsuki Iseki

Wywiad – Tsuki Iseki: „Bardzo łatwo idzie mi konstruowanie różnych form i wymyślanie wykrojów”

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Co uważasz za swoją najmocniejszą stronę w cosplayu? Co potrafisz najlepiej?

Inne projekty Tsuki Iseki:

Czy masz na koncie inne stroje niż zgłoszone do konkursu? Jeśli tak, które to Twoje ulubione i dlaczego?

Czy masz na koncie inne stroje niż zgłoszone do konkursu? Jeśli tak, które to Twoje ulubione i dlaczego?

Czy masz na koncie inne stroje niż zgłoszone do konkursu? Jeśli tak, które to Twoje ulubione i dlaczego?