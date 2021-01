Konkurs CosplayON: Varlok – dowiedz się więcej!

Varlok

Wywiad – Varlok: „Ważne, żeby zrobić to, co najbardziej lubimy”

Uważam, że jak się chce, to nie ma rzeczy niemożliwych, ale są takie, których wykonanie może być bardzo trudne bez odpowiednich materiałów lub umiejętności. W tym przypadku w ramach wygranej chciałbym stworzyć cosplay Corvusa Coraxa z uniwersum Warhammer 40K. Powód? Główny to taki, że od dawna chciałem zrobić strój ze skrzydłami, ale opartymi na serwomotorach, z pełną kontrolą ruchu. A co może być lepsze od stroju ze skrzydłami niż ponad dwumetrowy pancerz obwieszony ozdobami i bronią?

Na pewno elektronika, mechanika - możliwość nauczenia się i zrobienia elementów stroju, które będą się poruszać, z możliwością ich sterowania. W tym przypadku ogromna para skrzydeł czy dwa zestawy wysuwanych szponów. Przyda się także kilka dobrych rad co do makijażu i obróbki wigów. Mimo wszystko Corax ma charakterystyczne rysy twarzy i dobrze by było nauczyć się je robić.

Tak - moje ulubione to Goblin Slayer z anime/mangi o tym samym tytule. Był to pierwszy cosplay, z którym ruszyłem tak na poważnie w temacie tworzenia strojów. Bez drogi na skróty! Uszyłem kilka warstw ubrań, zrobiłem kolczugę z pianki EVA. Zgodnie z referencjami wykonałem kolejne warstwy zbroi tak, aby najlepiej odzwierciedlić oryginał. Drugim jest Darth Bane z uniwersum Gwiezdnych Wojen - tutaj głównie ze względu na zabawy technikami. Budowa hełmu, który miał wyglądać jak kość/koral, czy użycie Vac formingu do zbudowania ponad setki skorupek imitujących Orbaliski, które pokrywały ciało bohatera niczym zbroja.

