„Dobre cosplayowe zdjęcie musi mieć swój klimat”

Do 11 grudnia trwają zapisy do drugiej edycji

„Nazywam się Michał Ciechanowicz. Lubię ludzi i kiedy sięgam po aparat — wiem, co robię. To moja praca, ale też największa pasja” – przedstawia się

Jakub Ciastoń: Jesteś jednym z jurorów, oczywiście dla zachowania fair play nie możesz wskazać do finału projektów, gdy sam jesteś autorem fotografii - powiedz, co decyduje o dobrym zdjęciu w cosplayu?

Jakub Ciastoń: Jesteś jednym z jurorów, oczywiście dla zachowania fair play nie możesz wskazać do finału projektów, gdy sam jesteś autorem fotografii - powiedz, co decyduje o dobrym zdjęciu w cosplayu?

Jakub Ciastoń: Jesteś jednym z jurorów, oczywiście dla zachowania fair play nie możesz wskazać do finału projektów, gdy sam jesteś autorem fotografii - powiedz, co decyduje o dobrym zdjęciu w cosplayu?

Hahaha! Nie wiem, jak się zostaje specjalistą od cosplayu. Po prostu robię to, co lubię. Mam za sobą kilkaset sesji indywidualnych, kilkadziesiąt grupowych, wykonuję też zdjęcia w foto studiu, na różnych - większych i mniejszych - konwetach i festiwalach. Fotografowaniem cosplayu zajmuję się od 2014 roku. Grami i fantastyką interesuje się zdecydowanie dłużej, będzie ponad 30 lat. Śledziłem w prasie branżowej relacje z targów i festiwali, i zawsze gdzieś tam się cosplay przewijał, aż w końcu postanowiłem się wybrać z aparatem na konwent i tak się jakoś to potoczyło. Fotografia cosplayowa zawsze jest fajną odskocznią od codzienności, teraz mniej się nią zajmuję, ale cały czas się przewija gdzieś w moim życiu.

Hahaha! Nie wiem, jak się zostaje specjalistą od cosplayu. Po prostu robię to, co lubię. Mam za sobą kilkaset sesji indywidualnych, kilkadziesiąt grupowych, wykonuję też zdjęcia w foto studiu, na różnych - większych i mniejszych - konwetach i festiwalach. Fotografowaniem cosplayu zajmuję się od 2014 roku. Grami i fantastyką interesuje się zdecydowanie dłużej, będzie ponad 30 lat. Śledziłem w prasie branżowej relacje z targów i festiwali, i zawsze gdzieś tam się cosplay przewijał, aż w końcu postanowiłem się wybrać z aparatem na konwent i tak się jakoś to potoczyło. Fotografia cosplayowa zawsze jest fajną odskocznią od codzienności, teraz mniej się nią zajmuję, ale cały czas się przewija gdzieś w moim życiu.

Hahaha! Nie wiem, jak się zostaje specjalistą od cosplayu. Po prostu robię to, co lubię. Mam za sobą kilkaset sesji indywidualnych, kilkadziesiąt grupowych, wykonuję też zdjęcia w foto studiu, na różnych - większych i mniejszych - konwetach i festiwalach. Fotografowaniem cosplayu zajmuję się od 2014 roku. Grami i fantastyką interesuje się zdecydowanie dłużej, będzie ponad 30 lat. Śledziłem w prasie branżowej relacje z targów i festiwali, i zawsze gdzieś tam się cosplay przewijał, aż w końcu postanowiłem się wybrać z aparatem na konwent i tak się jakoś to potoczyło. Fotografia cosplayowa zawsze jest fajną odskocznią od codzienności, teraz mniej się nią zajmuję, ale cały czas się przewija gdzieś w moim życiu.

Co w ogóle sądzisz o cosplayu jako o zjawisku? Podoba ci się taka zabawa w odtwarzanie postaci z popkultury i gamingu? Jeśli tak - co w tym jest dla Ciebie fajnego?

Co w ogóle sądzisz o cosplayu jako o zjawisku? Podoba ci się taka zabawa w odtwarzanie postaci z popkultury i gamingu? Jeśli tak - co w tym jest dla Ciebie fajnego?

Co w ogóle sądzisz o cosplayu jako o zjawisku? Podoba ci się taka zabawa w odtwarzanie postaci z popkultury i gamingu? Jeśli tak - co w tym jest dla Ciebie fajnego?