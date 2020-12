Shappi: Cosplay to moja praca marzeń!

Jeszcze przez tydzień, do 11 grudnia , trwają zapisy do drugiej edycji konkursu CosplayON pod patronatem Pyrkonu oraz z medialnym wsparciem Polsat Games – tak jak przed rokiem, do wygrania są atrakcyjne nagrody: 5 tys. zł na stworzenie wymarzonego stroju na pokaz specjalny na Maskaradzie 2021 oraz główna rola w serii video o powstawaniu stroju cosplayowego. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie konkursowej . Jedną z jurorek, która pomoże wybrać finałową 12 pod ocenę internautów, jest Aleksandra Tora , bardziej znana w środowisku jako Shappi . Zapraszamy na kolejną rozmowę o cosplayu!

Red Bull: Na co będziesz zwracała uwagę oceniając projekty, które mogą dostać się do finału? Co decyduje, że kostium Ci się podoba, że jest dobry?

Aleksandra „Shappi” Tora : Na pewno skupię się na wykonaniu technicznym kostiumów – specjalizuje się w zbrojach, rekwizytach czy perukach, więc przyciągają one moje oko. Bardzo ważne dla mnie jest również estetyczne wykonanie projektu i zgodność z obrazkiem referencyjnym, na bazie którego pracuje cosplayer. Na pewno uważnie obejrzymy każdy cosplay! Jestem bardzo podekscytowana możliwością oceniania projektów w konkursie, gdyż w tym roku głównie stałam po stronie organizatorskiej. To będzie miła odmiana.

Shappi - Power Armor 2, Fallout © Studio Zahora

Jak zaczęła się Twoja przygoda z cosplayem, skąd zainteresowanie? Jakie były Twoje pierwsze kroki, projekty?

Zajmuje się cosplayem od 2009 roku. Na początku było to dla mnie zwykłe hobby i miły sposób na spędzanie wolnego czasu ze znajomymi na konwentach. Mój pierwszy projekt, Gwendolyn z gry Odin Sphere, był zwykłą sukienką, ale dla mnie wtedy był to ogromny wyczyn i zaostrzenie apetytu na bardziej skomplikowane kostiumy. Coraz częściej brałam udział w konkursach, konwentach i w taki sposób uczyniłam cosplay moją pasją.

Obecnie cosplay to mój zawód. Zajmuje się tworzeniem strojów dla klientów, pracą na stoiskach, akcjami marketingowymi, organizuję konkursy czy pokazy cosplayowe, tworzę materiały promocyjne, prelekcje i wiele więcej. Jest to zdecydowanie moja wymarzona praca i mimo, że nie jest to łatwy kawałek chleba, nie zamieniłabym go na nic innego.

Większość cosplayerów ma swoje ulubione światy, gry, z których czerpie inspiracje – jak jest w Twoim przypadku? Czym się inspirujesz? Czy np. grasz w gry z których pochodzą postacie, które odwzorowujesz?

Zdecydowanie zagłębiam się w źródło, z którego pochodzi moja postać, nawet jeżeli jedyne co przykuło moją uwagę w bohaterce to jej wygląd. Kiedyś bardzo dużo czasu spędzałam w książkach, grach i komiksach. Z uwagi na to, ile mam pracy przy kostiumach, nie gram już tak dużo jak kiedyś, ale za to uwielbiam oglądać let’s playe czy streamy podczas innych zajęć. W ten sposób poznaje świat gry i moją postać, pracując jednocześnie nad kostiumem.

Ile najwięcej czasu spędziłaś tworząc kostium? Wiem, że cosplayerzy potrafią je robić miesiącami. Jakie są Twoje rekordy? I co sprawia, że to zajmuje tyle czasu?

Mam dość szybkie tempo pracy, zwłaszcza gdy gonią mnie terminy! Najdłużej pracowałam nad strojem trzy miesiące, z uwagi na to, że projekt był dla mnie bardzo ważny. Przygotowywałam się wtedy do finałów europejskiego konkursu European Cosplay Gathering w Paryżu i wiedziałam, że mój kostium musi być perfekcyjny, jeżeli chcę zawalczyć o podium. Poświęciłam wtedy masę pracy, ale opłaciło się, bo przywiozłam z Francji złoty medal.

Jakie stroje tworzy się najtrudniej? Da się wyróżnić coś, co sprawia, że stworzenie stroju jest trudniejsze?

Na trudność wykonania kostiumu składa się wiele rzeczy. Na pewno mała ilość obrazków referencyjnych nie pomaga przy planowaniu projektu, często cosplayerzy spędzają godziny szukając np. rzutów pleców bohatera, czy grając, żeby zrobić screenshot jednego detalu. Ilość użytych w stroju technik też podnosi poprzeczkę w kostiumie, ponieważ bywa, że cosplayer musi nauczyć się nowej techniki od zera, by móc ją wykorzystać w swojej pracy. Dostępność materiałów jest coraz mniejszym problemem, ale i wyzwaniem, gdy szukamy np. tego jednego, konkretnego wzoru tkaniny. W dobie globalnego rynku i internetu mamy teraz ogromny wybór i łatwość w zdobyciu materiałów, czego mogę sobie tylko zazdrościć myśląc o tym, jak trudno było zdobyć cokolwiek, gdy zaczynałam tworzyć stroje dekadę temu.

Często cosplayerzy spędzają wiele godzin szukając np. rzutu pleców bohatera albo grają, żeby zrobić screenshot jednego detalu.

Z jakich swoich kreacji jesteś najbardziej dumna? Masz jakiś swój jeden najlepszy kostium albo choć top 3? Dlaczego akurat te?

Takie pytanie to jak wybrać swoje ulubione dziecko (śmiech)! Każdy z nich wniósł do mojego życia nowe wyzwania i radości, cieszę się z każdego projektu. Na pewno jestem bardzo dumna z kostiumów, które przyniosły mi największe nagrody – Mistrzostwa Europy w 2013 i 2014 roku, Brunhilda z gry Zangeki no Reginliev i Valkyrie Randgris z Ragnarok Online. Bardzo cieszy mnie też, jak wyszedł kostium Mercy z Overwatcha, który wykonywałam dla Blizzarda, Bellona dla twórców gry Smite czy Saskia dla CDP Red i gry Wiedźmin.

A masz jakiś wymarzony kostium, który chodzi Ci po głowie, ale jeszcze nie miałaś czasu, okazji, żeby go stworzyć?

Zdecydowanie mam całą listę strojów, które chciałabym wykonać. Między innymi jest to kostium z gry Monster Hunter, który planowałam zrobić, jeżeli udałoby mi się zwyciężyć w zeszłorocznej edycji CosplayON. Los jest jednak przewrotny i w tym roku oceniam stroje (śmiech).

Jaką radę miałabyś dla początkujących cosplayerów? Jak zacząć, żeby nie stracić zapału i być zadowolonym, z tego, co się robi?

Warto zacząć od prostszego projektu i nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Proste kostiumy pomogą Wam nabrać doświadczenia, obyć się z materiałami i nabyć wiedzę. Polecam też czytać poradniki i oglądać filmy online. Polecam mój kanał na Youtube, gdzie pokazuję, jak wykonywać stroje i opowiadam o cosplayu. Również w Google jest masa wiedzy przekazywana między cosplayerami, zawsze znajdziecie tam odpowiedź na nurtujące Was pytania. Gdy pozbieracie te elementy układanki, żadna wielka zbroja czy balowa suknia nie będą Wam straszne!

Shappi możecie poznać lepiej na jej kanałach: Facebooku , Instagramie , YouTube .