Wszystko co musisz wiedzieć o Crankworx British Columbia

Kanada to prawdziwa mekka kolarstwa górskiego (i wielu innych sportów akcji). Najlepsze trasy, idealna infrastruktura i niezwykły klimat wpływają na to, że każdego roku, do kraju syropu klonowego, przyjeżdżają dziesiątki tysięcy rowerzystów z całego świata.

Kanada jest też krajem, w którym zorganizowano największy festiwal rowerowy. W ciągu ostatnich kilku lat, legendarna impreza Cranworx Whistler odbywała się w najsłynniejszym, największym na świecie bikeparku, ale z powodu covidowego zamieszania, w sezonie 2021 niezwykłe wydarzenie zostanie przekształcona w kilkudniowy tour po najlepszych kanadyjskich miejscówkach.

Fani z całego świata będą mogli oglądać swoich idoli rywalizujących w kilku różnych dyscyplinach. W trakcie trwającego kilka dni touru najlepsi riderzy z całego świata zmierzą się w konkurencjach takich jak: dual slalom, zjazd, pumptrack, speed & style i oczywiście slopestyle. W ostatniej konkurencji weźmie udział reprezentant polski - Dawid Godziek !

01 Rozkład jazdy

W trakcie tegorocznego "festiwalu" rozegranych zostanie 9 dyscyplin, a 5 z nich będzie transmitowanych na żywo w Red Bull TV. Poniżej znajdziesz harmonogram oraz wszystkie kluczowe informacje na temat nadchodzącej imprezy:

Przystanek 1 – Resort Sun Peaks

Przystanek 2 – Resort Kicking Horse

CLIF Speed & Style Kicking Horse, 27 września – Oglądaj na żywo w Red Bull TV

Przystanek 3 – Resort Silver Star

02 O miejscówkach

Jak już wspominaliśmy, w "normalnych warunkach", festiwal znów zostałby zorganizowany w Whistler. To właśnie ta miejscówka, od 2004 roku, gości dziesiątki tysięcy rowerzystów, którzy wspólnie tworzą klimat, największej na świecie rowerowej imprezy. W sezonie 2021 festiwal został podzielony między 3 ośrodki, więc przez kilka dni najlepsi rowerzyści i tabun kibiców będą się przemieszczać po najlepszych bikeparkach Kolumbii Brytyjskiej.

Resort Sun Peaks to idealne miejsce na zorganizowanie zjazdowych zawodów. Bikepark, w którym zbudowano aż 6 tras o oznaczeniu "double black diamond" (trudniejszych nie ma), długo czekał na swoją szansę, i wygląda na to, że w końcu ją dostał. 610 metrów w pionie między punktem startowym a metą? Brzmi naprawdę konkretnie!

Kamienista trasa w bikeparku SilverStar © Robb Thompson

Druga miejscówka to ośrodek Kicking Horse. Tutaj zawodnicy będą rywalizować w konkurencji Clif Speed & Style, a riderzy, którzy pojawią się w bikepakru by spotkać swoich idoli, będą mogli bawić się i skakać na 48 kilometrach tras o różnym poziomie zaawansowania. Ślinka cieknie na samą myśl!

Tour po rowerowych miejscówkach skończy się w resorcie Silver Star zlokalizowanym w dolinie Okangan. W drugim co do wielkości, kanadyjskim bikeparku dostępnych jest kilkanaście tras, na których zbudowano ponad 400 dirtowych skoczni, stolików i dropów. Jeśli mielibyśmy wybrać miejsce na rozgrzanie się przed rywalizacją w pumptracku lub slopestyle'u, to zdecydowanie postawilibyśmy właśnie na tą miejscówkę.

03 Title Slopestyle

Najważniejszy punkt całego programu, to bez dwóch zdań rywalizacja w slopestyle'u. Nowe miejsce i nowa, owiana nutką tajemnicy trasa, to coś, na co czekało całe środowisko rowerowe. Ciekawe, czy któremuś z zawodników uda się w końcu nawiązać walkę z Emilem Johanssonem . Młody Szwed jest od dwóch lat w niesamowitym gazie i jeśli mamy być szczerzy, to jedyną osobą, która może zepchnąć go z tronu, jest właśnie Dawid Godziek !

Zobacz zwycięski przejazd Emila Johanssona z zawodów Red Bull Joyride 2021:

Emil Johansson - zwycięski przejazd na Red Bull Joyride

Za budowę trasy w bikeparku Silver Star zabrały się największe legendy sportu. Matt Macduff i Brett Rheeder zdecydowanie znają się na rzeczy, więc przypuszczamy, że 2 października, czeka nas naprawdę niezwykłe widowisko. Wiemy już, że na torze pojawi się 7 przeszkód, na których zawodnicy będą mogli wykonać najbardziej skomplikowane triki, ale cała reszta pozostaje jak na razie jedną, wielką niewiadomą.

Faworyci? Naszym zdaniem o pierwsze miejsce powalczą wymienieni już wyżej Emil Johansson i Dawid Godziek . Na "pudle" może również wylądować szalony Amerykanin Nicholi Rogatkin oraz reprezentujący Niemcy, techniczny perfekcjonista Erik Fedko .

04 Specialized Dual Slalom

Wraca moda na dual slalom. Lata świetności ta dyscyplina ma już dawno za sobą, ale organizatorzy Crankworx World Tour, robią co mogą, by zawodnicy znów nakręcili się na ściganie w dwójkach.

W tym sezonie zawodnicy będą rywalizować na trasie zbudowanej w resorcie Sun Peaks. Do oficjalnego harmonogramu, konkurencja wróciła w ubiegłym sezonie i jeśli mamy być szczerzy, to nam bardzo przypadła do gustu. Długie kreatywne tory, zrobiły na zawodnikach i fanach świetne wrażenie, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w kolejnych latach, dual slalom przeżyje prawdziwe odrodzenie!

05 Crankworx Downhill

Ostatnia runda Pucharu Świata w kolarstwie górskim odbyła się w ubiegły weekend, ale przed nami jeszcze sporo zjazdowych emocji. W bikeparku Sun Peaks, najlepsi zjazdowcy będą się ścigać na typowej Kanadyjskiej trasie. Nie wiesz o co nam chodzi? No to tak w skrócie: stromo, technicznie, mnóstwo korzeni, kamieni, wielkich skoczni i innych szalonych przeszkód. Brzmi jak dobra zabawa? Dla kibiców i widzów na pewno!

06 CLIF Speed & Style

Ta konkurencja, to rowerowy majstersztyk. Serio! Wyobraź sobie, że do bardzo widowiskowego ścigania w dwójkach, dokładasz jeszcze element specjalny - niech to będzie na przykład wykonywanie trików, na największych przeszkodach. Brzmi super co? No właśnie! To za to, tak bardzo kochamy Speed & Style!

07 RockShox Pump Track

Zero pedałowania i zero hamowania. W tej konkurencji znaczenie ma tylko idealny balans i świetna technika pompowania. W ostatnich latach, dyscyplina bardzo zyskała na swojej popularności, a poza dirtowcami, zaczęli się w niej ścigać również zjazdowcy i specjaliści od pozostałych festiwalowych konkurencji. Właśnie dlatego pumptrack jest uwielbiany przez wszystkich fanów rowerowej ekstremy. Może się w nim ścigać każdy, niezależnie od uprawianej dyscypliny i poziomu zaawansowania!