Dawid Godziek: "Pasuje zakończyć ten dziwny sezon jakimś fajnym wynikiem!"

zaczyna się 30 września i potrwa do niedzieli, 4 października. Najważniejsze zawody, czyli slopstyle z udziałem Dawida Godźka zostaną rozegrane w sobotę, 3 października (o ile pozwoli pogoda - jeśli nie, mogą odbyć się dzień później). Już teraz zapraszamy Was na transmisję z tych zawodów

Tutaj obejrzysz Slopstyle z Innsbrucka z polskim komentarzem:

Ja co prawda dopiero wchodziłem w okres intensywnych przygotowań do startu w zawodach, więc może nie pokazałem się od najlepszej strony, ale za to super potrenowałem i polatałem świetne hopy zupełnie bez ciśnienia.

W tym roku wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Trenowałem zdecydowanie mniej, a w zasadzie to po prostu skupiłem się na podtrzymaniu formy z ubiegłego sezonu. Niestety, przez to cofnąłem się o pół kroku, ale podobno, jeśli chce się “wystrzelić” w odpowiednim momencie, to czasem trzeba na chwilę wrzucić wsteczny.

Jak wygląda u Ciebie to “podtrzymywanie formy”. Rowerowy freestyle, to nietypowa dyscyplina i pewnie nie wystarczy raz w tygodniu wyskoczyć na hopy, żeby utrzymać wszystkie parametry na odpowiednim poziomie.

