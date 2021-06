Co wydarzyło się na zawodach Crankworx w Innsbrucku

jest kosmitą. Mamy już na to oficjalne potwierdzenie. Co prawda NASA ciągle zwleka z wydaniem komunikatu, ale to co młody Szwed zrobił na sobotnich zawodach w Slopestyle'u, przekracza nasze wyobrażenie o możliwościach ludzkiego ciała - ludzkiej motoryce i psychice. Po pierwszym przejeździe, który zakończył się glebą, Emil stanął w bramce startowej jak gdyby nigdy nic i ruszył na trasę z zupełnie nowym nastawieniem. Każdy trik odjeżdżał idealnie. Nie popełnił najmniejszego błędu. Komentatorzy nie nadążali za opisywaniem tego, co działo się w powietrzu, a Johansson konsekwentnie, sztuczka, za sztuczką zbliżał się do mety. Za swój przejazd otrzymał 97,5 punktu. Jakby się ktoś zastanawiał, to maksymalna ocena wynosi 100, więc "niewiele" zabrakło.