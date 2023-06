Crankworx Innsbruck - Ostatni sprawdzian Godźków przed Red Bull Roof Ride

W ubiegłym sezonie Dawid i Szymon również wystartowali razem na zawodach w Austrii i zajęli odpowiednio czwarte (Dawid) i szóste (Szymon) miejsce. Zgodnie z przewidywaniami, trasa w Innsbrucku przeszła jedynie delikatny "lifting", ale poza quarterem wybudowanym na samym początku, reszta przeszkód wygląda niemal identycznie jak rok temu. Czy to dobrze? Dla naszych chłopaków na pewno, bo progres jaki wykonali względem ubiegłego sezonu, pozwala podejrzewać, że obaj będą chcieli poprawić rezultaty z 2022 roku. Wyobrażasz to sobie? Dwóch Polaków na podium zawodów diamentowej rangi FMB World Tour? To byłoby coś! Jeśli mamy być szczerzy, to chyba najlepszy moment na taką akcję!