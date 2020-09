minęło już pół roku! Pół roku bez zawodów, bez ścigania, bez konkretnych treningów na najwyższych obrotach... Ciężko jest już nawet nam, kibicom, więc aż strach pomyśleć przez co w trakcie lockdownu przechodzili zawodnicy...

To bardzo specyficzny sezon. Złośliwy wirus nie oszczędził nikogo - nawet rowerzystów.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zawody, które zostały przełożone na jesień, odbędą się zgodnie z planem. Przed nami rowerowy październik pełen sportowych emocji z najwyższej półki. Będzie freestyle, trochę cross country i oczywiście zjazdowe Mistrzostwa Świata w Leogangu! Czytaj dalej i zobacz, jak przedstawia się rozkład jazdy na najbliższy miesiąc.

Po 8 latach Mistrzostwa Świata MTB wracają do austriackiego Leogangu. W planie wyścigi w cross country i zjazdowe szaleństwo. Czeka nas naprawdę niezwykłe zakończenie tego nietypowego sezonu!

Podwójny wyścig cross country (XCO) w Novym Meście

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całego świata dwa razy staną na starcie szybkiej i bardzo technicznej trasy w Nowym Meście, a to jeszcze nie wszystko. Poza głównym startem w cross country, na sportowców czekają jeszcze dwa wyścigi w short tracku, które są pewnego rodzaju testem przed właściwą rywalizacją.

