Sprawdź, co wydarzyło się na festiwalu Crankworx Rotorua w Nowej Zelandii

Slopestyle in Memory of McGazza -

Chociaż festiwal zakończył się rywalizacją w slopestyle'u, my postanowiliśmy, że właśnie od tych zawodów rozpoczniemy nasz raport z Nowej Zelandii. Pierwszy w historii puchar świata kobiet w slopestyle'u zawrócił nam w głowach. I to dosłownie! Dziewczyny bez problemu poradziły sobie z trudną i bardzo zróżnicowaną trasą w Rotorurze i udowodniły wszystkim, że są gotowe na rywalizację na największych, najbardziej wymagających przeszkodach.

Chociaż festiwal zakończył się rywalizacją w slopestyle'u, my postanowiliśmy, że właśnie od tych zawodów rozpoczniemy nasz raport z Nowej Zelandii. Pierwszy w historii puchar świata kobiet w slopestyle'u zawrócił nam w głowach. I to dosłownie! Dziewczyny bez problemu poradziły sobie z trudną i bardzo zróżnicowaną trasą w Rotorurze i udowodniły wszystkim, że są gotowe na rywalizację na największych, najbardziej wymagających przeszkodach.

Chociaż festiwal zakończył się rywalizacją w slopestyle'u, my postanowiliśmy, że właśnie od tych zawodów rozpoczniemy nasz raport z Nowej Zelandii. Pierwszy w historii puchar świata kobiet w slopestyle'u zawrócił nam w głowach. I to dosłownie! Dziewczyny bez problemu poradziły sobie z trudną i bardzo zróżnicowaną trasą w Rotorurze i udowodniły wszystkim, że są gotowe na rywalizację na największych, najbardziej wymagających przeszkodach.