Wszystko, co musisz wiedzieć przed slopestylem na Crankworx Rotorua

po raz dziesiąty? Wszystko wskazuje na to, że młody Szwed będzie chciał zakończyć sezon dziesiątym zwycięstwem w zawodach diamentowej rangi FMB World Tour. Po glebie zaliczonej na zawodach w Cairns, Emil wrócił na moment do domu by trochę się zregenerować i po krótkiej przerwie wrócił do akcji. Tydzień przed startem w Rotorurze, Johansson opublikował na swoich social mediach pierwsze klipy z jazdy na nowozelandzkich miejscówkach i wszystko wskazuje na to, że wrócił już do pełni sił. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, to podejrzewamy, że będzie poza zasięgiem pozostałych zawodników.*