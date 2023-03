Crankworx Rotorua: Co może wydarzyć się na zawodach slopestyle'owych?

. Jesteśmy przekonani, że ten gość ma wszystkie niezbędne papiery na to, by stać się absolutnym mistrzem świata i okolic w rowerowym slopestyle'u i jeśli tylko wszystko pójdzie po jego myśli, wyląduje na najwyższym stopniu podium. Nie chodzi o to, by któremuś rywalowi powinęła się noga. Wręcz przeciwnie. Mamy nadzieję, że w Rotorurze każdy rider zaprezentuje pełen wachlarz swoich umiejętności, a kibice będą świadkami naprawdę niezwykłego widowiska. Wiemy, jakie triki Dawid wytrenował przez zimę, wiemy ile sztuczek przepracował w ubiegłym sezonie. Jesteśmy przekonani, że jeśli zrobi cały przejazd, który zaplanował na nadchodzące zawody, rywale będą mieli bardzo poważne problemy z przebiciem jego wyniku...

. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie jeden z tych dwóch Panów zwycięży w nadchodzących zawodach. Obaj mają przygotowane nowe triki, obaj spędzili zimowe miesiące katując powtarzalność w krytych skateparkach i obaj są w konkretnym gazie. Jednak ubiegły sezon (i kilka poprzednich) upłynął nam pod znakiem całkowitej dominacji młodego Szweda. Johansson jeździł po prostu idealnie i ostatecznie wygrał cztery z pięciu imprez rangi FMB Diamond. Co do tych piątych zawodów, to przypominamy, że zawody w Australii musiał spisać na straty z powodu konkretnej gleby. Na szczęście już miesiąc później wrócił do rywalizacji z nowymi trikami i po raz kolejny dosłownie zmiażdżył rywali. Podejrzewamy, że Szwed nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a w jego rowerowej torbie z nowymi trikami jest jeszcze kilka numerów, których nigdy wcześniej nie pokazywał na zawodach. Jeśli Emil i Dawid złapią na imprezie odpowiedni poziom buzacji i zaczną się przerzucać najbardziej szalonymi numerami, możemy być świadkami naprawdę niezwykłego widowiska.