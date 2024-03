Film, jakiego jeszcze nie było. Sentymentalna podróż z ikonami CS:GO

Memories of CS:GO – The Early Years Wchodząc w erę CS2, wspominamy złote czasy CS:GO wraz z ich bohaterami.

Counter-Strike to nie tylko wydarzenia na serwerze. To także ogrom historii. Historii wspaniałych triumfów, jak i bolesnych porażek. Historii budowania przyjaźni, które często wychodziły dalece poza grę. Historii, które zmieniały życie graczy.

Wraz z wyżej wymienioną dwójką, ale także z innymi legendami - Forestem, Shoxem, Nothingiem, OlofMeisterem czy Fallenem cofamy się do początków sceny, ponownie przeżywając najważniejsze wydarzenia tamtych czasów.

Jest powrót do wielkiego triumfu Virtus.pro w Katowicach, "Byli jak maszyny, miażdżyli rywali" - wspomina Forest, jak i do porażki Virtusów w finale Majora w Atlancie. "Ten moment mnie załamał" - przyznaje Pasha.

© Memories of CS:GO – The Early Years

Ten film to jednak nie tylko przypomnienie najbardziej ikonicznych finałów. To także wspomnienie wydarzeń, które kształtowały scenę, także tych trudnych, jak zbanowanie graczy iBUYPOWER, czy też słynny olofboost i późniejsze konsekwencje ciągnące się z tego tytułu za graczami Fnatic.

