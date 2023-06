Na to czeka cały esportowy świat. Counter-Strike 2 coraz bliżej

Początki Counter-Strike'a, FPSa, który zawładnął sercami graczy na całym świecie, sięgają 1999 roku. To wówczas Minh "Gooseman" Le i Jess "Cliffe" Cliffe stworzyli mod do Half-Life'a, który z czasem stał się bezdyskusyjnym dominatorem w swoim gatunku.

Rzecz w tym, że na ten moment... nie wiadomo kiedy. Jedyna oficjalna informacja, jaką gracze otrzymali od Valve, to że premiera nastąpi latem 2023 roku. To oznacza, że w teorii gry można spodziewać się w każdej chwili pomiędzy 21 czerwca a 23 września.

