Jak nietrudno się domyślić, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na nasze doznania z gry w Counter-Strike’a jest płynność rozgrywki. Gdy liczy się każdy ułamek sekundy, w którym możemy dostrzec i wycelować w przeciwnika, odpowiednia ilość fps-ów jest na wagę złota. Jak zatem sprawić, by ich liczba była jak największa? Poniżej prezentujemy kilka sposobów, które mogą usprawnić naszą rozgrywkę .

Podstawy - format, reinstall, spójność

Na początek kilka podstawowych i dość oczywistych kwestii, które mogą nam pomóc w podbiciu liczby fps-ów. Nie oznacza to jednak, że to od nich należy zaczynać. Format komputera jest jednak nieco bardziej skomplikowanym procesem, aniżeli wpisanie odpowiednich komend. Warto jednak mieć tego typu rozwiązania na uwadze.

- Sprawdzenie spójności plików gry - jedna z pierwszych czynności, które warto wykonać walcząc o więcej fps-ów. Sprawdzając spójność plików przekonamy się, czy nie są one uszkodzone bądź przestarzałe. By tego dokonać należy przejść do biblioteki gier Steam, znaleźć CS:GO, a następnie wejść w jego właściwości, gdzie w zakładce “Pliki Lokalne” znajdziemy opcję “Sprawdź spójność plików gry”.

- Reinstalacja gry - im dłużej mamy zainstalowaną grę, tym więcej nowych plików trafia do folderu z nią. Czasami zwykła ponowna instalacja w celu odświeżenia plików gry pomaga poprawić wydajność

- Format dysku - rozwiązanie dość skrajne, jednak bardzo często skuteczne, zwłaszcza, jeżeli dawno tego nie robiliśmy. Z czasem w naszym systemie pojawia się coraz więcej zbędnych śmieci, które skutecznie go spowalniają. Świeży system z reguły pozytywnie wpływa na nasze doznania z użytkowania go.

- Reset ustawień w grze - wszystkie wpisane przez nas do konsoli komendy zapisują się w jej pamięci. Czasami może być tak, że korzystamy z jakichś przestarzałych komend. Przywrócenie ustawień domyślnych może zlikwidować tego typu problem.

- Zmiana parametrów graficznych - jak nietrudno się domyślić, im gorsza jakość grafiki, tym wyższa liczba fps-ów. Gdy nasz komputer nie radzi sobie z aktualnymi ustawieniami, warto rozważyć obniżenie ich wartości, czy chociażby wyłączenie cieni, a także zmniejszenie rozdzielczości.

- Wyłączenie interfejsu Steam - na starszych komputerach dodatkowe fps-y kraść może nam nakłada Steam, dzięki której możemy chociażby porozumiewać się ze znajomymi. By ją wyłączyć, należy przejść do właściwości CS:GO w bibliotece Steam, a następnie w zakładce “Ogólne” odznaczyć opcję “Włącz dostęp do Społeczności Steam podczas gry”.

Parametry startowe

Są to komendy, które wpisujemy z poziomu właściwości gry na Steamie. W tym celu wyszukujemy CS:GO w bibliotece Steam, następnie klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy “właściwości” i w nowym oknie wybieramy zakładkę “ustaw opcje uruchamiania”.

- +mat_queue_mode 2 - nie jest to parametr uniwersalny, u części osób może pomóc, u części niekoniecznie (wówczas należy go usunąć). Sam parametr powoduje korzystanie ze wszystkich rdzeni procesora dla CS:GO (należy pamiętać o wpisaniu “+” przed samą komendą).

- nojoy - parametr wyłącza wsparcie joysticka w CS:GO.

Komendy

Prawdopodobnie to, na co wszyscy liczą - magiczne komendy, po wpisaniu których nasza gra z pokazu klatek przemieni się w piękną płynną transmisję obrazu. I choć prawdopodobnie cudów w ten sposób nie osiągniemy, to jednak jest szansa, że zyskamy kilka kolejnych klatek na sekundę.

- cl_forcepreload - na wstępie warto zaznaczyć, że komenda ta od pewnego czasu nie zawsze przynosi korzyści. Niegdyś świetna opcja na podbicie fps-ów, dziś momentami bardziej szkodzi niż pomaga. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by na własnej skórze przekonać się, jak będzie to w naszym przypadku. W założeniu, dzięki tej komendzie podczas wczytywania mapy ładowane są jednocześnie tekstury, modele i inne rzeczy. Gdyby jednak wpisanie jej pogorszyło stan gry, można ją wyłączyć wpisując “cl_forcepreload 0”

- r_dynamic 0 - komenda ta pozwala wyłączyć wszelkie rozbłyski podczas strzelania oraz wybuchu granatów.

- func_break_max_pieces 0 - zmniejsza ilość elementów, na jakie rozpadają się rozwalane elementy mapy (jak np. szyby).

- r_drawtracers_firstperson 0 - usuwa efekt lecących pocisków po wystrzale

- r_cleardecals - usuwa krew, ślady po kulach i inne tego typu drobne efekty na mapie. WAŻNE: komendę trzeba zbindować pod odpowiednie klawisze: bind "shift" "+speed;r_cleardecals" oraz bind "CTRL" "+duck;r_cleardecals"

Dla desperatów:

- bind “x” “toggle cl_draw_only_deathnotices” - komenda wyłączająca całego HUD’a (radar, poziom życia, ilość amunicji itp). Jej plusem jest naprawdę zauważalne podniesienie fps-ów (nawet o 10-15). Aby ją cofnąć należy wpisać bind "x" "radio2".

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Jeżeli powyższe opcje wciąż nie spełniają naszych oczekiwań, a podczas rozgrywki nieustannie brakuje nam fps-ów, warto poświęcić chwilę, na jeszcze kilka przydatnych opcji.

- Zbędne procesy - warto zwrócić uwagę, czy w tle nie działają nam niepotrzebne programy. Pierwszym co przychodzi na myśl, to oczywiście odpalona przeglądarka, która może znacząco wpłynąć na wydajność. Możliwe jednak również, że kilka zbędnych aplikacji uruchamia nam się wraz ze startem systemu i pracuje w tle. Kolejną rzeczą jest wybór ewentualnego komunikatora do porozumiewania się z innymi graczami. Jeżeli korzystamy ze skype’a, czy discorda, warto rozważyć teamspeak, który znacznie mniej obciąża komputer.

- Aktualne sterowniki - niby oczywistość, jednak warto sprawdzić, czy aby na pewno nasza karta graficzna (a także dźwiękowa) posiada wszelkie niezbędne i najnowsze sterowniki.

- Czyszczenie procesora - jeśli dawno tego nie robiliśmy, warto zajrzeć, czy aby na pewno nasz procesor nie jest po prostu zakurzony, co może znacząco wpłynąć na jego wydajność.

- Wyłączenie automatycznego nagrywania (Windows 10/GeForce Experience) - zdarza się, że część użytkowników Windows 10 oraz GeForce Experience ma włączoną opcję automatycznego nagrywania klipów. Warto zadbać, aby tego typu dodatki nas dodatkowo nie obciążały. W Win10 opcję tę wyłączamy poprzez wejście do ustawień Windowsa, następnie wybieramy opcję “Granie” i w zakładce “Pasek gry” wyłączamy “Rejestruj klipy z gry”, a w zakładce DVR wyłączamy “Rejestruj w tle podczas gry”.

Jeżeli natomiast chodzi o GeForce, to w panelu GeForce Experience, w zakładce “Ogólne” należy odznaczyć “Nakładka w grze(Share)”.