Jakie ćwiczenia aerobowe wykonywać w domu?

Czym są treningi aerobowe?

Treningi aerobowe to wszystkie ćwiczenia, które charakteryzują się zwiększoną wymianą tlenową w komórkach. Tlen jest podstawową substancją niezbędną komórkom do procesu wytwarzania energii potrzebnej do ruchu. Podczas wysiłku aerobowego tlen poprzez płuca dostaje się do krwioobiegu i za pomocą pompy serca wtłaczany jest żyłami wprost do naszych tkanek. Mięśnie spalając tlen wykonują skurcze co powoduje ruch. Ale co stanie się, gdy intensywność ćwiczeń będzie tak duża, że tlenu zabraknie?