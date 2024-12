Rowerowy trening w domu - 5 kluczowych ćwiczeń

Nie chce Ci się chodzić na siłownie? Nie ma problemu. Siłownia przyjdzie do Ciebie. Przygotowaliśmy zestaw pięciu podstawowych ćwiczeń, dzięki którym zadbasz o swoją siłę, wytrzymałość i kondycję. Nie zmarnuj zimy na obijanie się przed telewizorem. Wykorzystaj długie wieczory na ogarnięcie formy fizycznej i przygotowanie się do kolejnego sezonu.

"Pompka to proste ćwiczenie, które zawsze działa i wygląda tak samo". Z tym, że nie na pewno. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem, jeśli chodzi o sposób wykonywania pompek, jest Twoja własna wyobraźnia. Opcji jest naprawdę sporo - szerokie, wąskie, stopy w górze - możesz zmodyfikować to ćwiczenie by było trudniejsze, łatwiejsze lub oddziaływało na zupełnie inne partie mięśni. Główni beneficjenci? Klatka piersiowa, barki, ramiona - wszystkie partie mięśni, które pomagają w absorbowaniu energii przy lądowaniach. Tych na rowerze i tych na glebie...

Podobnie jak w przypadku pompek, istnieje wiele odmian planków (deski), które możesz wykonywać w trakcie domowego treningu. Opcji jest tyle, że jeśli dobrze pokombinujesz, to w 15 minut zaangażujesz do treningu wszystkie mięśnie, jakie masz w ciele. Deski mają kluczowe znaczenie dla rozwoju mięśni korpusu, o których rowerzyści często zapominają. Mięśnie brzucha i grzbietu są odpowiedzialne za stabilizowanie sylwetki w trakcie jazdy, więc chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, dlaczego są aż tak ważne...

Deska (w swoim najbardziej powszechnym wariancie) jest ćwiczeniem podobnym do pompki. Różnica polega na tym, że zamiast uginać i prostować ręce, podpierasz się na przedramionach opartych płasko na podłodze. Utrzymuj prostą linię od głowy przez plecy, pośladki, aż do stóp i utrzymuj pozycję tak długo, jak możesz, angażując mięśnie korpusu przez cały czas.

Podciąganie może nie wydawać się "typowo rowerowym ćwiczeniem", ale żeby dobrze jeździć na rowerze, musisz odpowiednio skoordynować ruchy imitujące zarówno pchanie, jak i ciągnięcie. Miksowanie w treningach pompek i podciągnięć z całą pewnością przełoży się na lepszą kontrolę nad kierownicą, a co za tym idzie - całym rowerem. Drążki do podciągania, które możesz zainstalować na framudze drzwi, są niedrogie i można je łatwo znaleźć w internecie, więc Twoja domowa siłownia wcale nie wymaga wielkiej inwestycji.

Jeśli początkowo nie możesz wykonywać pełnych podciągnięć, spróbuj podciągania z wyskokiem. Polega to na tym, że podskakujesz, chwytasz drążek i opuszczasz się tak powoli, jak to możliwe, a następnie powtarzasz proces. Jest to ruch wymagający dużej siły, ale na dłuższą metę jego opanowanie opłaci się. Możesz również zakupić rozciągliwą gumę do ćwiczeń i zawiesić ją na drążku. Wsadź w nią stopy i korzystaj z dodatkowego wsparcia, aż wyćwiczysz się na tyle mocno, że będziesz mógł zrezygnować z gumy.

