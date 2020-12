Jak zacząć trenować ćwiczenia interwałowe – podstawy treningu HIIT

Jeśli ktoś interesuje się trendami fitnessowymi, na pewno słyszał o treningu HIIT. Ćwiczenia interwałowe dają dobre efekty w stosunkowo krótkim okresie. Na interwały nie poświęca się też tak dużo czasu jak na długotrwałe cardio. Ale od czego zacząć? Co składa się na trening interwałowy HIIT i jakie korzyści z niego płyną?

Czym jest HIIT – trening interwałowy o wysokiej intensywności?

Na trening interwałowy o wysokiej intensywności (w skrócie HIIT, od high-intensity interval training) składają się ćwiczenia wykonywane w krótkich przedziałach czasowych, przeplatane z okresami odpoczynku lub ćwiczeń o niewielkiej intensywności , pozwalających wypocząć przed kolejną serią.

Dlaczego warto zainteresować się interwałami w wydaniu HIIT?

Badania pokazują, że HIIT może poprawić twój VO2 max o 15% © Julian Sarracino / Red Bull Content Pool

Pierwszą i największą zaletą treningu HIIT jest jego osiągalność. Nie potrzebujesz karnetu na siłownie, ani specjalnego sprzętu. Jak już wspomnieliśmy, nie trzeba też na to dużo czasu – na początek wystarczy 20 minut.

Równie ważne jest to, że to fenomenalny sposób, żeby obudzić nasz układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo w ogólny sposób rozwijamy siłę mięśni, poprzez takie ćwiczenia, jak przysiady, pompki itp. Według Chrisa Antoniego, trenera osobistego, szefa Tailor Made Fitness , regularny trening HIIT pozwala lepiej wykorzystywać tlen i generuje większe postępy w poprawie kondycji niż dłuższe ćwiczenia o normalnej intensywności.

Jedne z pierwszych badań, jakie przeprowadzono na temat efektywności HIIT, udowodniło, że ludzie, którzy zaledwie przez 4 minuty, pięć razy w tygodniu intensywnie jeździli na rowerze treningowym, zwiększyli swój VO2 max (współczynnik mówiący, ile tlenu twoje ciało może wykorzystać podczas ćwiczeń) o 15%. Wystarczyło sześć tygodni. Dla porównania ci, którzy pięć dni w tygodniu wykonywali zwykłe ćwiczenia, poprawili go o 10%.

HIIT jest też niezwykle efektywny w kwestii spalania kalorii. Badania opublikowane w Journal of Strength and Conditioning Research dowiodły, że HIIT pozwala spalić 25-30% kalorii więcej niż podczas treningu oporowego, kolarstwa, czy biegania wykonywanego w tym samym czasie.

Ten efekt utrzymuje się również po ćwiczeniach. Trening o wysokiej intensywności wymaga więcej tlenu niż ten o zwykłej intensywności, co oznacza, że metabolizm musi być przyspieszony. Ciało spala więcej kalorii również po treningu, ponieważ ciężej jest mu wrócić do stanu, w jakim jest będąc wypoczęte.

Jak zacząć ćwiczyć interwały?

Zajęcia na siłowni mogą być dobrym wstępem © Alessandro Dealberto/Red Bull Content Pool

Jak tłumaczy Polly Hale, szefowa The Fit Mum Formula, „intensywny” to pojęcie względne. Ważne jest, aby początkujący zaczynali wolno i nie rzucali się od razu na 30-minutowe powtórzenia serii burpees.

„Jeśli chodzenie przez 20 sekund, po którym stoisz 30 sekund, a następnie powtarzasz całość 5 razy, jest dla ciebie intensywne, to jest to punkt, od którego możesz zacząć, żeby dojść do trudniejszych ćwiczeń” – wyjaśnia.

Jeśli chce się zbyt dużo, zbyt szybko, będzie to również demotywujące. Trenując regularnie szybko zbudujesz formę, która pozwoli ci pracować ciężej i dłużej. Będzie ci o wiele łatwiej trzymać się planu, kiedy zobaczysz rezultaty.

Antoni rekomenduje początkującym skorzystać z video na YouTube, aby zobaczyć podstawy. To ważne, żeby najpierw wypracować technikę, co pomoże uniknąć kontuzji.

Znalezienie sobie zajęć dla początkujących online też może być efektywnym sposobem na poprawę motywacji, a dodatkowo daje dobre podstawy do kontynuowania treningu na własną rękę. Alternatywnie, kilka spotkać z trenerem osobistym też będzie dobrym wprowadzeniem.

Stwórz plan treningowy

Cel pomaga przełamywać bariery © Jürgen Skarwan / Red Bull Content Pool

Określenie celów będzie jak metaforyczna marchewka. Cele nie muszą być wielkie. To może być coś prostego, jak na przykład być w stanie dogonić autobus. Im bardziej osiągalny cel, tym bardziej prawdopodobne, że utrzymasz motywację. Kiedy wiesz już, co chcesz osiągnąć, naszkicuj plan. To nie tylko skoncentruje twoją uwagę na regularności, ale też pozwoli w łatwy sposób obserwować postępy.

Jak intensywne powinny być ćwiczenia?

„Intensywność ćwiczeń powinna być uzależniona od aktualnej kondycji” – mówi Antoni. „Staraj się wchodzić na najwyższe obroty, jak to możliwe, jednocześnie nie robiąc sobie krzywdy. Pamiętaj, że efektywne ćwiczenie, to takie, które wykonano z poprawną techniką”.

Jak często trzeba trenować interwały, żeby osiągnąć najwięcej korzyści?

Zmaksymalizuj efekty ćwiczeń wprowadzając interwały © Lin Cheng-De / Red Bull Content Pool

Żeby osiągnąć jak najwięcej w treningu HIIT, Antoni rekomenduje wykonywanie intensywnych ćwiczeń odpowiednich do twojej kondycji w 30-minutowych blokach, pięć razy w tygodniu. Ale jeśli trzy-cztery razy są dla ciebie bardziej realistyczne do osiągnięcia, to wciąż wystarczy, żeby zaobserwować rezultaty. Wystarczy trenować regularnie.

„Myślę, że najlepiej zacząć od 10-minutowego treningu i dochodzić stopniowo do 15, 20 i 30 minut wraz z upływem czasu i jednoczesnym wzrostem wytrzymałości oraz siły. Osoba posiadająca dobrą kondycję może ćwiczyć 20-40 minut, z kolei posiadająca bardzo dobrą, nawet 40-60 minut” – tłumaczy.

A jeśli naprawdę nie masz czasu, nawet minuta jest lepsza niż nic. „Jeśli 60 sekund jest tym czasem, który możesz wygospodarować, wykorzystaj go we właściwy sposób. Osiągniesz zaskakujące rezultaty ćwicząc zaledwie minutę dziennie” – dodaje Polly.

Nie zapominaj o rozgrzewce

Rozgrzewka jest konieczna © Alessandro Dealberto/Red Bull Content Pool

„Jestem wiernym wyznawcą rozgrzewki, która przygotowuje ciało na wymagające ćwiczenia zwiększając tętno i wstępnie pobudzając krążenie” – mówi Antoni. „Wykonana dobrze rozluźnia kończyny i poprawia dopływ krwi do mięśni”. Trzeba pamiętać również, aby po ćwiczeniach wykonywać rozciąganie minimalizujące ryzyko kontuzji.

Jak utrzymać motywację do ćwiczeń interwałowych?

„Największa rada motywacyjna, jaką mogę dać, to być konsekwentnym” – mówi trener. „Rób to, co trzeba, bo gwarantuję ci, że jeśli będziesz to robić, zobaczysz rezultaty, takie jakie chcesz widzieć. Tak, będzie ciężko, ale musisz uwierzyć w siebie i trzymać pozytywne nastawienie”.

I nie oceniaj siebie przez pryzmat innych, bo to może szybko spuścić z ciebie powietrze. „Zrozum, że to twój indywidualny proces i tylko Ty możesz sprawić, że będziesz fit” – tłumaczy Antoni. „Otaczaj się ludźmi, którzy będą cię motywować i zachęcać do kontynuowania tej podróży”.

20-mintuowy plan dla początkujących Chrisa Antoniego

Rozgrzewka

Bieg w miejscu (20 sek)

Pajacyki (20 sek)

Uderzanie piętami o pośladki (20 sek)

Powtórz x5

Główne ćwiczenia

Każde ćwiczenie powinno trwać 30 sekund, a po nim powinien następować 30-sekundowy odpoczynek. Zacznij od dwóch serii, a potem zwiększaj ich ilość, gdy poczujesz, że możesz. Pamiętaj, najpierw technika, potem szybkość.

Ćwiczenie 1: Bieganie w miejscu z wysokim unoszeniem kolan

Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan © Ben Foxall

Korzyści: Angażuje core, wzmacnia mięśnie nóg i zwiększa tętno. Poprawia koordynację i mobilność.

Jak wykonać: Biegnąc w miejscu unoś kolana najwyżej, jak to tylko możliwe – staraj się dotknąć nimi klatki piersiowej. Pompuj rękami zgiętymi w łokciach pod kątem 90 stopni.

Ćwiczenie 2: Przysiady

Przysiady © Ben Foxall

Korzyści: Zwiększa siłę mięśni czworogłowych, łydek oraz prostownika kręgosłupa (grupy mięśni pleców) i wytrzymałość ścięgien podkolanowych.

Jak wykonać: Stań prosto, na stopach rozstawionych na szerokość ramion, lub trochę bardziej i wypnij klatkę piersiową. Ręce wyprostuj przed siebie, aby zachować równowagę. Siadaj i wstawaj, jakby pod tobą było wyimaginowane krzesło. Cały czas patrz przed siebie. Staraj się, aby w przysiadzie uda były jak najbardziej równoległe do podłogi, a kolana nie wyprzedzały palców u nóg. Wracając do pozycji wyjściowej, ciężar ciała kieruj na pięty.

Ćwiczenie 3: Pompki

Pompki © Ben Foxall

Korzyści: Pomaga wzmocnić górne partie ciała oraz poprawić siłę przedramion i nadgarstków.

Jak wykonać: Połóż się na brzuchu i oprzyj dłonie o ziemię na wysokości ramion. Prostuj ręce trzymając całe ciało w jednej linii. Jeśli to zbyt trudne, rób pompki na kolanach.

Ćwiczenie 4: Przyciąganie kolan do klatki piersiowej (wspinacz)

Wspinacz - podciąganie kolan do klatki piersiowej © Ben Foxall

Korzyści: Dobre ćwiczenie na całe ciało, które poprawia wytrzymałość oraz gibkość i wzmacnia core.

Jak wykonać: Zacznij od pozycji pompki. Na wyprostowanych rękach, utrzymując biodra na stałej wysokości, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, a potem wróć do pozycji wyjściowej. Następnie powtórz ćwiczenie na drugą nogę. Rób to tak szybko, jak to możliwe.

Ćwiczenie 5: Wypady

Wypady © Ben Foxall

Korzyści: Działa na główne grupy mięśni nóg wzmacniając ich siłę. To także dobre ćwiczenie, żeby poprawić równowagę.

Jak wykonać: Wysuń prawą nogę do przodu, aż lewe kolano prawie dotknie podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz na drugą nogę.

Ćwiczenie 6: Dipy

Dipy © Ben Foxall

Korzyści: Ćwiczenie na triceps, które poprawia również siłę klatki piersiowej i ramion.

Jak wykonać: Usiądź na ławce lub stołku opierając dłonie na niej po obu stronach. Opuść pośladki w kierunku podłogi opierając się rękami na ławeczce i uginając ręce w łokciach. Zatrzymaj się na sekundę lub dwie i prostując ręce wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie 7: Plank

Plank © Ben Foxall

Korzyści: Wzmacnia core, poprzeczne mięśnie brzucha (mięśnie głębokie brzucha), multifidus (mięsień głęboki kręgosłupa), przeponę i dno miednicy.

Jak wykonać: Połóż się na brzuchu i oprzyj na przedramionach. Łokcie powinny znajdować się wprost pod twoimi ramionami. Utrzymuj całe ciało w linii prostej. Skup się na napięciu mięśni brzucha i trzymaj taką pozycję.

Ćwiczenie 8: Plank na boku

Plank na boku © Ben Foxall

Korzyści: Działa głównie na mięśnie skośne, ale też na całą jedną stronę ciała, na mięśnie, które rzadko mają okazję pracować.

Jak wykonać: Połóż się na boku. Ułóż jedną stopę nad drugą i wesprzyj się na łokciu w taki sposób, aby tułów wraz z nogami stanowił linię prostą. Utrzymuj tę pozycję starając się, aby ramię nie zbliżało się zanadto do ucha, a miednica nie opadała.

Ćwiczenie 9: Brzuszki

Brzuszki © Ben Foxall

Korzyści: Działa na mięśnie brzucha, które wspomagają prosty kręgosłup. Silne mięśnie core poprawiają twoją posturę.