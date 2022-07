Kiedy stosować ćwiczenia izometryczne?

kiedy przegięliśmy z treningami, albo zdarzył się wypadek. Po operacjach kiedy ciało musi powoli dojść do siebie zanim wróci do pełnej sprawności. Albo w pewnym, szlachetnym już wieku. Wtedy (ale nie tylko!) Ćwiczenia izometryczne będą wprost idealne.

Najprościej rzecz ujmując ćwiczenia izometryczne polegają na naprzemiennym napinaniu i luzowaniu partii mięśniowych, bez zmiany odległości ich przyczepów. Oznacza to, że główną zasadą jest statyka - brak potrzeby wykonywania jakichkolwiek dynamicznych ruchów żeby napinać mięśnie. Dzięki temu założeniu ćwiczenia izometryczne nie obciążają stawów przez co zmniejszają ryzyko bólu czy obrzęku. Przeciwnie - skurcz izometryczny wspomaga pompę mięśniową, przez co płyn powstały podczas obrzęków jest szybciej odprowadzany. Stąd też bierze się ich wielka użyteczność podczas rehabilitacji.