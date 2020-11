Budowanie mięśni klatki piersiowej - dlaczego to takie trudne?

Do jednych z głównych zadań mięśni klatki piersiowej należy osłona kluczowych organów wewnętrznych: płuc i serca. Wyćwiczenie tych partii jest dość czasochłonne, ze względu na ich stosunkowo dużą objętość oraz fakt, że trudno wypracować je niejako “przy okazji” zwykłych codziennych czynności. O ile na przykład mięśnie nóg jesteśmy w stanie wyćwiczyć dużo chodząc, jeżdżąc na rowerze czy biegając, to mięśnie klatki piersiowej nie są nam niezbędne do codziennego poruszania się. Chyba że... pływasz do pracy

Budowanie rzeźby klatki piersiowej poza siłownią

No właśnie. Zacznijmy od tych, co nie cierpią chodzić na siłownię i “targać żelaza”. Istnieją na szczęście sporty i aktywności, które wyjątkowo mocno rozwijają te partie mięśni. Z pewnością zaliczyć do nich można sporty wodne, takie jak kajakarstwo i wioślarstwo - które mocno rozwijają górne partie ciała. Nie zaszkodzi też

Ćwiczenia na klatkę piersiową - rozgrzewka

- wyjątkowo łatwo tu o kontuzję. Zalecane są kilkuminutowe krążenia ramion - najlepiej zacznij od niezbyt intensywnych, stopniowo zwiększając zakres ruchu aż do wymachów. Pamiętaj też o krążeniach nadgarstków i łokci. Przejdź do lekkiego rozciągania kończyn oraz obręczy barkowej - z użyciem ściany. Po takiej rozgrzewce możesz przystąpić do właściwych ćwiczeń.

Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu

. Możesz wykonywać je praktycznie wszędzie. Jednak ich skuteczność wcale nie jest tak duża, jak zwykło się o nich sądzić. Badania wykazały, że skuteczność tych ćwiczeń - w porównaniu z na przykład wyciskaniem sztangi - wynosi zaledwie 61 %! Mimo to, pompki zalecane są szczególnie początkującym. Jeśli nie przychodzi ci łatwo zrobienie kilku serii pompek po kilkanaście powtórzeń - to ćwiczenie jest dla Ciebie!

Rozpiętki to popularna nazwa na ćwiczenia wyizolowanych mięśni klatki piersiowej. Możesz wykonywać je zarówno w domu, jak i na siłowni. Wyizolowane ćwiczenia oznaczają, że ćwiczysz w nich wyodrębnione partie mięśni - skuteczność w dużej mierze zależy od precyzji ich wykonania. Potrafią być bardzo efektywne, jeśli będziesz robić je “z czuciem”, raczej powoli, z dłuższymi pauzami i większą liczbą powtórzeń. W rozpiętkach ważny jest jak najszerszy zakres ruchu. W mieszkaniu dość trudno je wykonać - możesz jednak próbować to robić wykorzystując wąskie meble i hantle lub odpowiednio umocowane taśmy TRX. Znacznie łatwiej będzie ci znaleźć takie urządzenia na siłowni lub chociażby coraz powszechniejszych parkach do street workoutu.

Ćwiczenia na klatkę piersiową na siłowni