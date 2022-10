10 skutecznych ćwiczeń na pośladki

Trening tej części ciała to pozycja obowiązkowa w rozpisce każdego, kto dba o zdrowie i wygląd. Silne mięśnie pośladków zdecydowanie poprawiają wydajność naszego ciała. Być może właśnie dlatego w sposób naturalny zwracamy uwagę na tę jego cześć. Niestety, pośladki są jedną z głównych ofiar współczesnego, siedzącego trybu życia. Zgodnie z zasadą "use it or lose it", siedzimy tak dużo, że nasze pośladki straciły kształt i siłę. Świat opanowała epidemia płaskich tyłków! Pora to zmienić.