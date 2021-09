Ćwiczenia na stepie - prostota i milion zastosowań

Według niektórych szacunków na stepie można wykonywać nawet 250 ćwiczeń. Nie jesteśmy w stanie ich wszystkich tutaj wymienić, dlatego ograniczymy się do kilku najbardziej popularnych. Co z nimi zrobisz zależy jedynie od Twojej

Jeśli korzystasz z fitness klubu z pewnością jest on wyposażony w stepy, być może oferuje też specjalne zajęcia z wykorzystaniem tego urządzenia. Stepu możesz też z powodzeniem używać w domu. Kiedy nie jest używany przyda się, chociażby do tego aby zajrzeć na wyższą półkę w szafce. Jak zatem dobrać odpowiednie urządzenie?

Po pierwsze, step powinien posiadać powierzchnię antypoślizgową, aby ćwiczenia nie skończyły się kontuzją. Po drugie, dobrze gdyby miał regulowaną wysokość. Wówczas możesz swobodnie kontrolować obciążenie treningiem. Zazwyczaj stepy posiadają trzystopniową regulację wysokości. Najważniejsze jednak jest to, aby step był wytrzymały. Warto pamiętać, że obciążenia jakim jest poddawane to urządzenie mają charakter dynamiczny, a więc znacznie wyższy niż waga użytkownika mierzona na wadze. Aby określić optymalną wytrzymałość stepu najlepiej swoją wagę pomnożyć przez dwa. Dzisiaj producenci oferują materiały, które utrzymują 150 kilogramowe obciążenia przy niewielkiej wadze własnej (rzędu 5 kg). Koszt stepów dostępnych na rynku waha się od 100 do 500 zł.

Zastosowanie stepa zależy jedynie od kreatywności użytkownika. W większości przypadków jednak używa się go do wzmocnienia i poprawienia rzeźby mięśni nóg, pośladków, ud i łydek. Ćwiczenia na stepie są również idealne do treningów cardio - podczas jednej sesji aerobiku na stepie można spokojnie spalić około 600 kcal. Jakie ćwiczenia można wykonywać na stepie?

Wchodzenie na step to nie tylko sposób na schudnięcie i rzeźbę sylwetki - to także skuteczna forma rehabilitacji.

Do przysiadu sumo potrzebne są dwa stepy ustawione równolegle względem siebie, w odległości około pół metra. Ćwiczenie wykonuje się stojąc jedną nogą na jednym, drugą na drugim urządzeniu, nad wytworzonym w ten sposób płytkim wgłębieniem pozwalającym na odpowiednie pogłębienie przysiadów. Najczęściej do ćwiczenia wykorzystuje się dodatkowo obciążniki typu kettlebells. Ćwiczenie wykonujemy opuszczając obciążniki trzymane w wyprostowanych rękach pomiędzy kolanami, zginając równocześnie nogi w kolanach i opuszczając biodra jak najniżej. W ćwiczeniu tym bardzo ważne jest pamiętanie o kilku rzeczach:

