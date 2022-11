Każdy doświadczony biegacz wie, jak ważne jest kontrolowanie oddechu. Oddychanie w określony sposób wpływa na odczuwany przez nas wysiłek. Ta umiejętność pomaga świadomie zarządzać szybkością biegu, a w rezultacie lepiej wykorzystywać wytrenowaną wytrzymałość. Max Keith, 33-letni chilijski biegacz, który ukończył California Speed Project — 548-kilometrową trasę z Santa Monica do Las Vegas - gdy biega, jak mówi, jest “skupiony na ruchu, własnych krokach i oddechu - super świadomy otoczenia. Im lepiej te elementy są ze sobą zestrojone, tym bardziej pierwotne staje się doświadczenie biegania. A im większa szybkość, jaką jest się w stanie rozwinąć, tym bardziej intensywne są to przeżycia".

Kristian Blummenfelt w Bergen © Emil Sollie / Red Bull Content Pool

Związek pomiędzy szybkością i ilością tlenu pobieranego przez organizm z otoczenia nazywamy ekonomiką biegu. Im większa jest efektywność z jaką możesz przetwarzać energię na ruch, tym lepiej. Im większe jest obciążenie mięśni, tym więcej dwutlenku węgla produkuje ciało. Jeśli nie ma dostatecznej ilości tlenu, żeby go zastąpić, tym więcej kwasu mlekowego powstaje, co prowadzi do skurczy, bólu mięśni i spłyca oddech.

5 ćwiczeń oddechowych dla biegaczy

W dalszej części przeprowadzimy Cię przez 5 ćwiczeń kontrolowanego oddychania, których trenowanie jest być może równie ważne w kwestii zdolności doprowadzania tlenu do mięśni, co trening interwałowy . Pomogą ci również wzmocnić siłę mentalną i uzyskać nowe życiówki na dowolnych dystansach.

01 Oddychanie do rytmu

Teilnehmer beim Wings for Life World Run in Le Fousseret, Frankreich © Julien Blanc for Wings for Life World Run

Takie ćwiczenia oddechowe pomagają wzmocnić przeponę i uzyskać większą kontrolę nad oddychaniem. Kiedy to opanujesz będziesz w stanie brać głębsze oddechy i poprawić swoją ekonomię biegania.

Jak zacząć:

Krok 1: zacznij od chodzenia, a oddech bazuj na swoich krokach. Na przykład wdychaj powietrze przez dwa kroki, a wydychaj robiąc dwa kolejne - takie oddychanie możemy określić oddechem 2:2.

Krok 2: oddychaj w ten sposób przez 1-2 minut

Krok 3: gdy już poczujesz się komfortowo, przyspiesz tempo. Powtarzaj aż zaczniesz biegać dalej oddychając w oparciu o liczbę kroków.

To ćwiczenie może się różnić w zależności od celu treningu i tempa docelowego. Oddech 2:2 przyda się w krótkich biegach i sprintach. 3:3 lub 4:4 podczas długich wybiegań i startów na dłuższych dystansach. Tego rodzaju oddychanie może ci pomóc biegać z większą mocą i efektywnością nawet wtedy, gdy czujesz już duże zmęczenie.

02 Oddychanie brzuchem lub oddychanie przeponowe

Tom Evans na Wings for Life World Run © Matthias Heschl for Wings for Life World Run

Ten rodzaj głębokiego oddychania z wykorzystaniem przypony wzmacnia ją i wszystkie mięśnie, które kontrolują twój oddech. To ćwiczenie jest szalenie potrzebne jeśli na co dzień oddychasz płytko - to prowadzi do napięcia mięśni ramion, skurczy i bólu pleców. Tego rodzaju oddech nie tylko umożliwia pobieranie większej ilości powietrza, ale też redukuje ryzyko wystąpienia kolki.

Oto, jak ćwiczyć oddychanie przeponowe w trzech prostych krokach:

Krok 1: weź wdech przez nos i wypełnij powietrzem płuca i brzuch

Krok 2: gdy brzuch zacznie wypełniać się powietrzem, wypchnij go do przodu

Krok 3: postaraj się wydłużyć oddech tak, aby był dłuższy niż wdech

Spróbuj zacząć od wykonywania tego ćwiczenia podczas leżenia na podłodze. Gdy już takie oddychanie będzie przychodzić ci łatwo, spróbuj oddychać w ten sposób podczas biegania. Zmniejsz tempo i wykonaj wszystkie wskazówki.

03 Równy oddech

Maraton w Kopenhadze 2022 © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

Ta technika opiera się na wykonywaniu wdechu i wydechu o tej samej długości. To sprawi, że będziesz oddychać powoli i spokojnie, co pomoże również utrzymywać założone tempo biegu. Choć brzmi prosto, jest to jedno z trudniejszych ćwiczeń, ponieważ opiera się na dyscyplinie i kontroli.

Oto, jak je wykonać:

Krok 1: bierz wdech i rób wydech przez nos

Krok 2: upewnij się, że każdy wdech i wydech są tej samej długości

Żeby to zrobić, można zastosować sztuczkę i w myślach powtarzać jakieś słowo, albo zdanie podczas wdechu i wydechu.

Choć to ćwiczenie jest najtrudniejsze do opanowania, jest najłatwiejsze do wdrożenia podczas biegania, ponieważ nie wymaga niczego, co z początku mogłoby się wydawać ciału nienaturalne. Jest to także pożyteczne ćwiczenia, ponieważ jego zadaniem jest zapewnienie dostatecznej wymiany powietrza w twoim ciele, która pozwoli zachować siły na dłużej i pokonać większy dystans.

04 Oddech naprzemienny, znany także jako Nadi Shodhana

Oddech naprzemienny wywodzi się z jogi. Jest znany jako ‘ Nadi Shodhana Pranayama ’, czyli pranajama umożliwiająca poprzez oddech oczyszczenie subtelnych dróg energetycznych. Jej zadaniem jest obniżenie poziom stresu i poprawa funkcji układu krążeniowo-oddechowego.

Metoda jest stosunkowo łatwa. Ćwiczenie można wykonać w pięciu prostych krokach:

Krok 1: unieś prawą rękę, kciukiem i palcem serdecznym dotknij swojego nosa po obu stronach. Pozostałe palce pozostaw wyprostowane, albo środkowy i wskazujący zegnij do wnętrza dłoni. Zrób wydech zatykając kciukiem prawą dziurkę

Krok 2: zrób wdech przez lewą dziurkę, a następnie zamknij ją palcem serdecznym (możesz pomóc małym) jednocześnie otwierając prawą, którą dociskał kciuk

Krok 3: zrób wydech prawą dziurką i ponownie nabierz powietrze w płuca

Krok 4: przymknij kciukiem prawą dziurkę i wypuść powietrze lewą, a potem weź wdech

Krok 5: powtarzaj cały cykl do 5 minut

Tak jak w przypadku poprzednich ćwiczeń, najpierw spróbuj je wykonywać na siedząco. Gdy już będziesz się czuć z nim dobrze, możesz spróbować wykonywać je w ramach rozgrzewki. Pomoże ci zwiększyć pojemność płuc i wzmocnić przeponę, dzięki czemu więcej czasu minie, zanim złapiesz zadyszkę.

05 Oddychanie przez zaciśnięte usta

Oddychanie z zamkniętymi ustami zmniejsza obciążenie płuc podczas biegu. Spowalnia oddech jednocześnie wydłużając czas otwarcia dróg oddechowych, co ułatwia tlenowi dostanie się do krwiobiegu i wypłukanie dwutlenku węgla z mięśni.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami aby wypróbować to ćwiczenie:

Krok 1: zrób wdech przez nos

Krok 2: zaciśnij usta - mniej więcej tak jakby robić nadąsaną minę

Krok 3: wydychaj powietrze najwolniej jak potrafisz przez zaciśnięte usta. Powinno to zabrać dwa razy więcej czasu niż przy normalnym wydechu

To ćwiczenie jest łatwiejsze niż oddychanie przeponowe, ale daje bardzo podobne efekty. Można je włączyć do biegania tak długo, jak można się skupić na oddechu.

06 Jak oddychać podczas biegania? - 3 rady

Uczestnicy Red Bull Quicksand w Kazachstanie © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Oto kilka ogólnych wskazówek, jak zmaksymalizować ilość tlenu jaki wchłaniamy podczas biegania. Rady pomogą ci kontrolować oddech, regulować tempo i maksymalizować wydajność ciała.

Musisz wiedzieć, kiedy oddychać nosem, a kiedy ustami. Jeśli biegniesz w wolnym tempie, możesz oddychać tylko nosem, albo robić wdech nosem, a wydychać powietrze ustami. Ale jeśli biegniesz w szybszym tempie i ciężko ci złapać oddech, łatwiej będzie ci oddychać wyłącznie ustami. Trzymaj się rytmu - to pozwoli ci pobierać więcej tlenu z powietrza. Zwróć uwagę na swoją posturę. Aby zmaksymalizować głębokość oddechu, trzeba zachowywać podczas biegu odpowiednią postawę. Trzymaj głowę wysoko, w jednej linii z kręgosłupem i nie zaokrąglaj ramion do wewnątrz.

Podsumowując

Wykorzystaj ćwiczenia oddechowe, które wpływają na wytrzymałość zarówno początkujących, jak i wytrawnych biegaczy. Doskonalenie tych technik oddechowych, w parze z doskonaleniem techniki biegowej pomogą ci lepiej kontrolować twoje osiągi. Chcesz je wypróbować? Zapisz się na Wings for Life World Run (tutaj) i choć miejsca będą znikały szybko, nie wstrzymuj oddechu. Jeśli zbraknie pakietów na Bieg Flagowy w Poznaniu, zawsze możesz skorzystać z Biegu z Aplikacją.