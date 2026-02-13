Ćwiczenia plyometryczne – czym są i dlaczego warto je wykonywać?

Chcesz skakać wyżej, biegać szybciej i reagować w ułamku sekundy? Jeśli TAK to, czas zaprzyjaźnić się z treningiem plyometrycznym. To sekretny składnik sukcesu topowych lekkoatletów,

NBA i zawodników

. Dowiedz się, na czym polega fenomen „plyo” i jak wdrożyć te ćwiczenia do swojego planu, by wejść na wyższy poziom sprawności.