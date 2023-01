8 ćwiczeń dla biegaczy na mocne kolana

Wings for Life World Run 2023 Polska Największe wydarzenie biegowe na świecie łączy biegaczy i uczestników na wózkach w radosny sposób, z unikalnym formatem i w charytatywnym celu: 100% wpisowego trafia na badania nad rdzeniem kręgowym

Step down na boxie

nie biega wyłącznie dla nagród i chwały. "Biegam z tego samego powodu, co każdy. Po pierwsze, bieganie sprawia, że czuję się dobrze"- mówi. A żeby czuć się dobrze przez cały czas, tak samo jak zawodowi sportowcy, także amatorzy powinni dbać o własne ciało. Skupiając się na budowaniu

Te ćwiczenie nadają się do włączenia zarówno w trening uzupełniający, jak i w rozgrzewkę lub schłodzenie po treningu. Uwaga: jeśli masz za sobą kontuzję kolana, przed ich wykonywaniem skontaktuj się z lekarzem. Nie wykonuj ich również wtedy, jeśli w trakcie odczuwasz ból.

Przysiady przy ścianie to ćwiczenie, które bezpośrednio angażuje mięśnie wokół kolan. Wpływa też na pasmo biodrowo-piszczelowe. Wykonuj 3 serie po 10 powtórzeń.

Potem spróbuj wrócić do pozycji wyjściowej napinając mięśnie nóg i pośladków.

To proste i efektywne ćwiczenie wpływające na mięśnie czworogłowe, biodra i brzuch. Ukierunkowując trening na core poprawiasz równowagę i dajesz kolanom silną pomoc, jakiej potrzebują.

Unieś lewą nogę aż lewe udo utworzy z prawym linie równoległe. Chwilę wytrzymaj i powoli opuść ją. Upewnij się, że dolna część pleców przylega do ziemi przez cały czas. Powtórz dwa razy, a potem zmień nogę. Całą sekwencję wykonaj 10 razy.

