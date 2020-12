Cyberpunk 2077: wskazówki dotyczące walki w zwarciu i na długim dystansie!

) - to naprawdę niebezpieczne miejsce. Jasne, na pierwszy rzut oka wygląda ono oszałamiająco, ale w każdej uliczce natrafić można na bandziorów, którzy z przyjemnością wymalowaną na ustach spuszczą łomot każdemu mieszkańcowi wchodzącymi na nie swój rewir - w tym i protagoniście gry, "V". Poza zarabianiem eurodolarów (waluta w grze) musisz też wiedzieć jak walczyć z żądnymi krwi przeciwnikami. Poniższe wskazówki to

1. Zagraj w rozszerzoną wersję tutorialu

Koniecznie rozegraj opcjonalny samouczek zaawansowanych technik walki . Będziesz miał do niego dostęp w pierwszych godzinach rozgrywki - gdy pojawi się taka możliwość, nie wahaj się tylko poświęć mu chwilę czasu (jego ukończenie, w zależności od poziomu trudności, na którym grasz, może zająć od kilku do kilkunastu minut). Zaznajomienie się z nim przyda się nawet, jeśli uważasz, że jesteś najlepszym graczem na świecie ! Lepiej jednak poćwiczyć walkę (która miejscami jest niestety toporna) w rzeczywistości wirtualnej, niż ginąć w rozgrywce właściwej bez poznania wszystkich trików.

2. Nie przywiązuj się do jednej taktyki ofensywnej

Walka w Night City jest bardzo zróżnicowana . Jednym razem zostaniesz zapędzony w kozi róg, aby odpierać zmasowany atak przeważających sił wroga przy akompaniamencie świszczących nad uchem kul, innym razem to wróg będzie próbował zachować dystans między sobą, a graczem - aby zająć najlepsze pozycje strzeleckie do dzierżonej po siebie broni.

Bądź więc elastyczny i dobieraj uzbrojenie odpowiednie do aktualnej konfrontacji . Lubisz konfrontację na bliskim dystansie? Sięgnij po strzelbę (nawet w wariancie automatycznym) lub pistolet z wysokim DPSem (ilość obrażeń zadawanych przeciwnikom na sekundę). Na dalsze dystanse lepiej wybrać karabiny i snajperki, opcjonalnie obrzucając wrogów granatami (zdarza się, że w lepszej spluwie brakuje już amunicji do nafaszerowania nią nieprzyjaciół i trzeba radzić sobie w inny, alternatywny sposób).

Przełączanie między poszczególnymi rodzajami materiałów wybuchowych nie jest szybkie (trzeba wejść do menu ekwipunku i wybierać między typami granatów), ale już zmiana broni jest wygodniejsza. Najlepsze pukawki umieszcza się w trzech dostępnych slotach szybkiego wyboru - by później móc się między tymi broniami przełączać za pomocą kółka myszy. Wciśnięcie altu jednokrotnie przełączy pukawkę na poprzednio używaną, a dwukrotne wciśnięcie altu spowoduje schowanie broni .

