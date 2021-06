„Cyphery w Polsce są najlepsze na świecie”

: „Czasami jest tak, że chce się wygrać dane zawody za wszelką cenę, i koniec.

miałem jednak nieco inne cele. Oczywiście, że chciałem być najlepszy, bo ciężko trenowałem i wiedziałem, że zwycięstwo jest w moim zasięgu, ale przede wszystkim zależało mi na tym, by się dobrze bawić, łapać muzykę i czerpać z niej radość. Nie chciałem, by było to suche robienie kolejnych figur. Myślę, że mi się to udało. Ale jeszcze fajniejsze doświadczenie zdobyłem

w Rzymie, w 2015 roku. Nigdy wcześniej nie byłem na evencie, na którym dookoła mnie było pełno ludzi i tylko jedno miejsce, w którym pokazujesz wraz ze swoim przeciwnikiem wszystko to, co najlepsze. Czuć było w powietrzu, jak publika bardzo czekała na taki pojedynek, a później, jak bardzo go przeżywała. Na finałach każdy zawodnik jest perfekcyjnie przygotowany i traktuje je niemalże jak mistrzostwa świata. Trzeba więc dać z siebie więcej niż sto procent, by te walki wygrywać. To bardzo intensywny i inspirujący czas. Pamiętam, jak się poczułem, gdy przyjechaliśmy na otwarcie imprezy do Rzymu i zobaczyłem tę kolejkę ludzi z całego świata, czekających na otwarcie bram. To naprawdę robiło wrażenie”.