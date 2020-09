Czarny HIFI: Coś więcej niż tylko hiphopowe bity

Pracujesz dzisiaj w polskim oddziale wytwórni Def Jam. Jak z perspektywy czasu i premier, które macie za sobą, oceniasz odbiór waszych działań?

Czarny HIFI: Zaczęliśmy niespełna rok temu, a sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Sygnały, które dostajemy od słuchaczy, artystów i branży są bardzo dobre. Wszyscy widzą gołym okiem, jak prężnie działamy. Wiedzą, że jesteśmy ludźmi, którzy przyszli, by tworzyć polski Def Jam po zebraniu doświadczeń w innych, najczęściej mniejszych, firmach fonograficznych. Nie jesteśmy przeszczepieni z innego świata. Osoby z naszej ekipy często znały się ze sobą już wcześniej. Kierujemy też szeroko pojętą muzyką miejską w całym Universal Music Polska. To jest dla mnie totalnie naturalna sytuacja. Bardzo cieszy mnie np. odbiór materiału Miłego ATZ-ta , ponieważ on nie robi najłatwiejszej w odbiorze muzyki. Warsztatowo jest za to świetny. I myślę, że ludzie dopiero przekonają się o tym, kiedy zobaczą go na żywo, gdy z łatwością leci niesamowicie poskładane wersy. Przychodzi mu to na pełnym luzie. Niemniej jednak jeszcze długa droga przed nami. Patrzymy na to wszystko ze spokojem i z pokorą.

Nie czułeś zatem żadnej presji związanej z podjęciem pracy w Def Jamie?

Wychowałem się na muzyce z czasów, kiedy wydanie płyty samo w sobie było nobilitacją. Artyści, których słuchałem i podziwiałem, nie mogliby wydać krążka, nie prezentując odpowiedniego poziomu - muzycznego, wizerunkowego i warsztatowego. Kiedyś nie było takich możliwości działania na półproduktach muzycznych lub wydania czegoś z ogólnoświatową, czy ogólnokrajową dystrybucją bez wysokiej jakości muzyki. U mnie to jest kwestia samodyscypliny i wychowania muzycznego. Nie wyobrażam sobie odpuszczenia samego poziomu produkcji tylko dlatego, że i tak coś będzie się „klikało”. Niezależnie od tego, czy pracuję ze znanymi artystami, którzy mają już zasięgi, czy biorę udział w jakimś totalnie debiutanckim projekcie. Sam sobie narzucam taką presję od lat i po prostu z nią żyję. Nie powoduje to u mnie palpitacji serca.

Podpisując lata temu umowę z Prosto czułeś, że twoje nagrania reprezentują już konkretny poziom?

Kiedy mieszkałem w Anglii, mogłem puścić swoje produkcje ludziom, którzy mieli duże doświadczenie w środowisku. Parę razy usłyszałem, że mam świeże podkłady i że powinienem się skupić tylko na muzie. Mówili mi, że reszta to tylko kwestia odrobiny szczęścia i odpowiedniego momentu. Kiedy podpisywałem swoją pierwszą umowę, to myślami sięgałem już dużo dalej, niż zrobienie tylko płyty z Hifi Bandą i albumu producenckiego. Gdy dziś patrzę na Czarnego sprzed lat to uważam, że miał solidny warsztat, dobrą etykę pracy, przesadny samokrytycyzm, brak doświadczenia, mieszankę pokory z jej kompletnym brakiem i - przede wszystkim - wyjątkowe ucho do dźwięków i detali. „Muzyczne ucho” to fundament mojej pracy. Uważam też, że miałem i mam zdrowe podejście w kontaktach międzyludzkich - bez tego w życiu jest ciężko, cokolwiek jest twoją pracą.

Po co ci tak naprawdę praca na stanowisku A&R? Nie lepiej byłoby zamknąć się w studiu i skupić na muzyce? Jestem przekonany, że mógłbyś sobie na to pozwolić, a jednak wolisz chodzić do normalnej pracy.

Od zawsze chciałem robić coś więcej niż tylko hiphopowe bity. Dlatego właśnie prowadziłem studio nagraniowe, dlatego sięgałem po inne gatunki i dlatego jestem A&R-em. Miałbym się zamknąć w studiu i tworzyć tylko muzykę? To dopiero brzmi normalnie i monotonnie! Moja praca na szczęście nie jest normalna. Ciągle poruszam się między różnymi etapami - od powstawania muzyki, aż po ogarnianie okładek i klipów. Nie działam tylko na jednym polu. Kiedy byłem bardzo młody, to chciałem zamienić jedną ze swoich pasji (sport, muzyka) w pracę. No i wyszło z muzyką. To też nie jest tak, że kocham ją robić cały czas i tworzę ją z każdym, kto tylko się natrafi i zapłaci. Po to zająłem się muzyką, by nie słuchać czyichś poleceń i nie być przywiązanym do jednej czynności. Wiesz, kiedy już zrealizujesz plany, o których marzyłeś i osiągasz jakiś tam sukces, to byle jaki projekt nie będzie smakował tak samo, jak ten sprzed X lat. Po zrobieniu tylu materiałów, nie łatwo jest o zaskoczenie, świeżość i odpowiednią motywację twórczą.

Chyba nie tylko o to nie jest łatwo?

Dokładnie. Trudno znaleźć dźwięki, które przyprawiają o ciary i ludzi, z którymi złapiesz wspólny przelot. Przejście do A&R-u dla producenta porównałbym z przejściem zawodnika z czynnego sportu do trenerki. To naturalna droga - nie jestem pierwszym producentem, który ją przeszedł. Szukam w życiu wyzwań, padła propozycja, więc z niej skorzystałem. Byłem ciekaw, czy wywalą mnie po tygodniu, czy może po dwóch, a może przytłoczy mnie kierat korporacji... Okazało się, że ani nikt mnie z pracy nie wyrzucił, ani nie ma tu żadnego korporacyjnego sztywniactwa. Co ciekawe, praca w Universalu i Def Jamie sprawiła, że reaktywowałem się muzycznie i w najbliższym czasie będzie można usłyszeć ode mnie sporo nowych produkcji. Walczę o resztki wolnego czasu, bo muzyka z powrotem mnie wciągnęła.

A co byś powiedział na opcję: jestem wyłącznie producentem?

To byłby koszmar. Nie widzę siebie siedzącego codziennie w studiu czy jeżdżącego niemal co weekend na koncerty, tak jak miało to miejsce kiedyś. Gdybym miał robić teraz np. piąty album Hifi na klasycznych bitach, to wolałbym się przekwalifikować i zająć czymś kompletnie nowym. Kieruję się intuicją, jak dziecko, które zmierza tam, gdzie jest coś ciekawego, fajnego i nowego! Moje decyzje nie muszą być logiczne dla odbiorcy, dziennikarzy, czy znajomych. To musi działać dla mnie. Dla słuchaczy niech działa muza, którą tworzę albo pomagam w jej tworzeniu.

Ciekawość popchnęła cię kilka lat temu w projekt pod tytułem Monopol?

Wszedłem w Monopol przez przypadek, przy jakiejś sesji z Robertem M i Jędkerem. Jak już nagrasz trzy takie jajcarskie numery i możesz to komuś sprzedać, to czemu tego nie zrobić? Projekt pokazał mi już na bardzo wczesnym etapie mojej muzycznej drogi, kim jest przeciętny słuchacz i jak można z nim jawnie grać w ciuciubabkę. „Zodiak na melanżu” był na liście pięciu najczęściej granych kawałków w polskich klubach i dyskotekach w 2011 roku. Można to sprawdzić w ZPAVie. Zrobiłem ten numer w godzinę i zapomniałem o nim po dwóch minutach. Od tamtego momentu patrzę obojętnie na kolejne fale hype'u i hejtu, które dotykają przeróżnych artystów. Muzyka to nie tylko parę nut i słów, ale też igrzyska, szczególnie dla młodszego słuchacza. Twórcy są w tym wszystkim często nadmiernie wychwalani albo krytykowani. Taka branża, taka też funkcja społeczna artystów, od dawien dawna.

Czarny HiFi © Wojtek Koziara

Zupełnie jajcarski nie był za to twój projekt z Anią Dąbrowską. Jak wyglądała wasza współpraca?

Tutaj nie było żartów. Zwłaszcza, że na robotę mieliśmy niecałe pięć miesięcy. Geneza naszej współpracy jest taka, że odezwali się do mnie ludzie z Sony, spotkaliśmy się z Anią, by sprawdzić, czy złapiemy wspólny mianownik i poszło. W większości przypadków mieliśmy już gotowe szkice, ale trzeba było zrobić z tego pełnoprawne utwory i dobrze wyważyć klimaty na płycie. Od samego początku byłem dobrej myśli. Anka lubi przez tydzień dobierać właściwą barwę klawiszy czy brzmienia werbla - ja też, więc muzycznie dogadywaliśmy się bardzo dobrze. I mimo morderczego deadline'u wszystko się udało. Album „Dla naiwnych marzycieli” to sukces na wszystkich frontach. Mimo że np. radiostacje na początku nie były zachwycone singlami.

To twój największy sukces komercyjny?

Komercyjny i artystyczny. W końcu Fryderyk to nie nagroda za sprzedaż płyt. Podobnie podchodzę do mojej pierwszej płyty producenckiej, która zebrała świetne recenzje i sprzedała się w bardzo dużym nakładzie. W zasadzie to sprzedaje się nadal i jest blisko „platynowego nakładu”. Nie wiemy do końca, jak to teraz z Prosto policzyć, bo w międzyczasie zmieniły się zasady przyznawania tych wyróżnień. Był to trudny format, bo połowa produkcji to instrumentale. Nikt takiego sukcesu nie powtórzył! Z perspektywy czasu bardzo go doceniam. Mam też ogromny sentyment i wdzięczność za debiut Hifi Bandy. Na scenie przedstawić się można tylko raz. Uważam, że było to „wejście smoka”. Warunki rynkowe były wtedy takie, że nie chciano podpisywać umów z debiutantami, a tym bardziej z zespołami!

Kto wtedy w was uwierzył – Sokół?

Tak. Mieliśmy jeszcze propozycję z Fonografiki i zdaje się, że DJ Kebs i Diox byli na bardzo wstępnej rozmowie z Dillem. Chłopaki z zespołu wiedzieli, że działam już z Prosto, ale nie naciskali na mnie, bym przekazał płyty Wojtkowi. Ja też nie czułem takiej potrzeby. O ile z płyty byliśmy dumni, to myśleliśmy, że sytuacja na rynku blokuje realne możliwości wydania naszego materiału. To potknięcie się Sokoła o karton z płytami Hifi Bandy, o którym rapuje Diox na swoim singlu, to prawdziwa historia! Sokół zapytał, czy może zabrać płytę do domu. Zadzwonił po dwóch tygodniach, że puścił ją sobie - spodziewał się oceanu nudy, a nawet polewki. Okazało się jednak, że materiał go wciągnął. Później spotkaliśmy się z dwa razy na rozmowy o wydaniu reedycji, nowego albumu i naszym udziale na mixtapie Prosto DJ-a 600 V. Reszta to historia.

Mówiąc brzydko: doniesiono mi, że brałeś udział w wielu stricte komercyjnych projektach, o których słuchacze nie mają pojęcia. Możesz coś zdradzić w tym temacie?

Były to przeróżne zlecenia reklamowe i telewizyjne. Fajne w takich projektach jest to, że często zmuszają do pracy z innymi dźwiękami, z innym formatem. Kiedy więc wracam z takiego projektu do muzyki rozrywkowej, to mam świeższe spojrzenie i sięgam po nowe rozwiązania. W tego typu kooperacjach pracują różni producenci i muzycy - znani, mniej znani, ze znajomościami i bez, ale zawsze z konkretnym warsztatem, zrozumieniem możliwości, ograniczeń technicznych i budżetowych. Tutaj trzeba być odpornym na stres, liczy się jakość, czas i dobra komunikacja. Briefy bywają dziwne, ale i zarazem piękne. (śmiech) Praca przy projektach telewizyjnych ma np. to do siebie, że deadline równa się deadline! Są zaplanowane ramówki, emisje, więc nie ma opcji, że źle się czujesz albo padł ci internet. Domyślam się, że ludzie zaczęli się zgłaszać do mnie z takimi pomysłami, kiedy wyszedłem poza hip-hop. Hiphopowi twórcy postrzegani są na zewnątrz jako ci, którzy potrafią tworzyć, ale tylko „swoje”. Pracowałem już dla spółki skarbu państwa (chciałbym tam mieć znajomości), różnych marek i stacji telewizyjnych. To fajne wyzwania, za które dobrze płacą. Ktoś przychodzi i mówi ci przykładowo: „potrzebujemy 10 sekund muzyki, ale bez rytmu i powtarzalnej melodii”. Myślisz sobie - „o co, ku*wa, chodzi?”, ale działasz. Taka praca naprawdę otwiera głowę.

Twój najnowszy album producencki też otworzy ludziom głowy? Czego możemy się po nim spodziewać?

Nie wiem, to się dopiero okaże. Każdy odbierze go trochę inaczej. Na pewno będzie kilka zaskoczeń, ale taki już jestem. Kocham dobrą muzę, bez względu na gatunek, tempo, układy towarzyskie i modę. Przykład? Niedawno produkowałem zarówno na album Sanah, jak i dla Quebonafide . Kto ma taką rozpiętość gatunkową? Traktuję to jak podróż bez wielkiego planu i znajomości celu. W innym wypadku byłaby to właśnie wspomniana wcześniej „normalna praca”. Mój system pracy ewoluował, bo cały czas ewoluują możliwości, szczególnie te technologiczne. Obecnie naprawdę można robić bardzo bogate dźwiękowo numery w nieprawdopodobnym szybkim tempie. Czuję też, że jestem w momencie, w którym bardzo dobrze umiem korzystać ze swojego doświadczenia. Ono procentuje - mówię to bez fałszywej skromności. W Def Jamie otaczają mnie sami pie*dolnięci pasjonaci, to też świetnie na mnie wpływa.

Jeśli mowa o zaskoczeniach, to na pewno takim był fakt, że postanowiliście nakręcić klip w dalekiej Gruzji.