"CzarnyPiotruś": W przyszłości G2 może ponownie dominować

Faza zasadnicza pierwszego splitu LEC 2022 za nami. Poznaliśmy szóstkę drużyn, która powalczy o mistrzostwo w fazie play-off. Wśród nich brakuje m.in. obrońców tytułu - MAD Lions. O dotychczasowej postawie poszczególnych drużyn, ale także o tym, czego spodziewać się przed play-offami, rozmawiamy z komentatorem League of Legends, Piotrem "CzarnymPiotrusiem" Barańskim.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Za nami faza zasadnicza pierwszego wiosennego splitu LEC 2022. Zacznijmy może nie od pochwał, a od nagan. Negatywnych zaskoczeń bowiem nie brakowało. Twoim zdaniem największe rozczarowanie to…?

Piotr "CzarnyPiotruś" Barański: Mimo wszystko jednak postawa Teamu Vitality. Francuska organizacja złożyła roster, który nie miał prawa zaliczyć aż tak słabego regular seasonu . To nie jest bowiem tak, że otwierający weekend, w którym drużyna zanotowała 0:3, był pojedynczym przypadkiem . Mam wrażenie, że trapiące zespół problemy nie zostały przepracowane do samego końca splitu i nawet pojawiające się w ostatnim czasie wygrane nie były przekonujące.

Vitality to zespół, który nie nauczył się wiele na przestrzeni całego sezonu. Mam wrażenie, że w jego przypadku mieliśmy do czynienia z mocnymi “ego draftami”, które nie były idealnie skrojone pod metę, tylko zwyczajnie zakładały, że “jesteśmy lepsi i po prostu zmiażdżymy rywali”. To się jednak nie działo. Szczerze mówiąc nie mam do nich zbyt dużego zaufania przed play-offami, zwłaszcza, że muszą wygrać aż cztery Bo5, by dojść do finału. Według mnie na którymś etapie ostatecznie się potkną.

Nie uważasz jednak, że ich doświadczenie okaże się jednak kluczowe na etapie play-offów?

To jest trudne do przewidzenia. Wydaje się bowiem być oczywistą odpowiedzią, że to doświadczenie play-offowe wychodzi najbardziej i jeżeli Vitality ma gdzieś wyglądać dobrze, to raczej myślimy tu o Bo5. Tak jak jednak z Excel na początku powinni sobie poradzić, tak w starciu chociażby z G2, które moim zdaniem ostatecznie wyląduje w drabince przegranych, to to doświadczenie nie powinno być aż tak istotne. Wówczas po drugiej stronie będziemy mieli graczy, którzy także sporo już przeszli.

Wracając do rozczarowań. Co z MAD Lions? Czy brak awansu wciąż aktualnych mistrzów Europy do fazy play-off nie powinien być rozpatrywany jako największy zawód?

Trzeba sobie powiedzieć jasno, że to, że MAD Lions nie jest największym rozczarowaniem sezonu nie oznacza, że rozczarowaniem nie jest w ogóle. Oczekiwania wobec nich były jednak dużo większe. Jeżeli miałbym tu wskazać palcem jednego zawodnika, który najmocniej przyczynił się do braku play-offów, to chyba byłby to jednak Armut. Na przestrzeni całego sezonu grał strasznie słabo i problemy na linii, które były już zaznaczane w zeszłym roku, nie zostały rozwiązane. Również decyzyjność teamfightowa też nie wyglądała najlepiej, a co więcej, nie pomogła mu zmiana w teleportacjach.

Moim zdaniem jednak, jeżeli popatrzymy sobie na to, jaki roster złożyło MAD Lions, jaki kaliber zawodników tam mamy, to jednak zmienia optykę. Myślisz sobie - ok, został Kaiser, Elyoya, Armut, ale po pierwsze wobec Armuta i tak było już sporo wątpliwości, a po drugie dodano do rosteru Reekera i Unforgivena, w przypadku których nie było wiadomo jak sobie poradzą. Mimo wszystko to jednak debiutanci, którzy zastępują kluczowych zawodników. Fakt, to że MAD Lions nie zrobiło play-offów to duża rzecz, ale z drugiej strony zabrakło im do tego tylko jednego zwycięstwa.

No właśnie - Reeker. Miał być nową gwiazdą europejskiego League of Legends, a było tak sobie.

Reeker bardzo długo nie potrafił się odnaleźć. Dopiero pod sam koniec fazy zasadniczej udało się znaleźć na niego formułę i wtedy faktycznie można było się nim nawet delikatnie zachwycać. Aktywne Twisted Fate’y, Sylasy… to wszystko było naprawdę nieźle zagrane. Jednak ten wcześniejszy okres, zwłaszcza z Viktorem czy AD pickami, nie wyglądał tak jak powinien i w sumie trudno powiedzieć dlaczego.

Wydaje mi się, że tutaj w grę mogła wchodzić kwestia presji i nie udźwignięcia odpowiedzialności. Przecież nawet sami zawodni LEC przed startem splitu obstawiali, że to właśnie Reeker może być najlepszym rookie. Wobec niego były naprawdę spore oczekiwania. Coś jednak sprawiło, że nie był w stanie ich pokazać.

Sporo zmian przed sezonem przeszedł także roster G2, gdzie postawiono na trójkę nowych twarzy. Jak oceniasz split w ich wykonaniu i czy w przyszłości Twoim zdaniem ten skład może powtórzyć sukcesy dawnego G2?

Myślę, że tak, że w przyszłości G2 ponownie może dominować, ale to dopiero za jakiś czas. To, że G2 było w stanie wyglądać tak dobrze przez większość sezonu, radząc sobie czasami z najlepszymi ekipami, mogło być jednak budujące. Zwłaszcza, że trudno było nie mieć wątpliwości wobec Jankosa i Capsa po poprzednim roku. Przede wszystkim wobec Duńczyka, który zaliczył chyba najgorsze splity w swojej karierze. Sporo osób zaczęło podważać, czy wciąż jest topowym midlanerem w Europie. Ostatecznie jednak obaj udowodnili, że ten gorszy czas mają za sobą.

Jeżeli natomiast chodzi o nowe nabytki , to gdybym miał ustalić hierarchię od najlepszego do najgorzej jak na razie działającego ogniwa to postawiłbym na Broken Blade’a, Targamasa a na końcu na Flakkeda. Mam bowiem wrażenie, że to właśnie z dolnej alejki bierze się nieco problemów G2. Wiele było takich gier, gdy po prostu byli skillcheckowani przez lepsze botlane’y. Zwłaszcza na Fnatic było widać, jak ciężko im się gra. Problemy były również chociażby na Vitality. Jeżeli jednak Flakked z Targamasem złapią więcej doświadczenia i wyciągną odpowiednie wnioski, to myślę, że w kolejnym splicie to może być naprawdę ekscytująca drużyna. O ile o Targamasa jestem jednak spokojny, bo pokazał szeroki champion pool, dużo kreatywności i świetne teamfighty oraz roamy, tak Flakked pozostaje dla mnie wciąż znakiem zapytania. Zwłaszcza że nie widzę specjalnej synergii między nim, a resztą drużyny.

A jeżeli chodzi o obecny split, gdzie stawiasz sufit dla G2?

Myślę, że sami ci zawodnicy mierzą w wygraną splitu i myślę, że to jest możliwe, choć nie będzie o to łatwo. Trudno przewidywać wyniki tych play-offowych gier. Można mieć bowiem wątpliwości co do formy Rogue, cały czas bowiem gracze, którzy mieli kłopoty w play-offach pozostali w tym składzie, jeżeli chodzi o Misfits, to charakter ich porażek, czy nawet zwycięstw po comebackach sprawił, że kilka znaków zapytania można przy nich postawić. Excel z kolei raczej nie powinno być zbyt dużym problemem i tak drogą eliminacji schodzimy na pułap, gdzie w roli głównych rywali do tytułu stawiamy Fnatic oraz Vitality i to też nie jest tak, że G2 w tej rywalizacji nie ma argumentów. Jeżeli popatrzymy sobie na Fnatic, to wydaje mi się, że Broken Blade wygląda lepiej od Wundera, Jankos lepiej od Razorka, Caps podobnie do Humanoida i pozostaje kwestia bota. W zestawieniu z Vitality G2 to z kolei po prostu lepsza drużyna jako całość. Tak więc ambicje mogą być spore, ale jeżeli im się nie powiedzie, to także bym nie rozpaczał.

Najlepsze w pierwszej fazie okazało się Rogue, które już niejednokrotnie pokazało, że w regular seasonie potrafi być mocne. Problemy zaczynają się jednak w play-offach. Skąd Twoim zdaniem bierze się niemoc Łotrzyków w kluczowych momentach?

Trudno to jednoznacznie zdefiniować. Być może jest to kwestia pewnej presji i tego, że dłuższe serie wymagają dłuższej koncentracji i są bardziej męczące. Być może to jest to, co bardziej przeszkadza zawodnikom Rogue.

Z drugiej strony ciekawe światło rzucił na to w jednym z wywiadów Odoamne, zwracając uwagę na to, że w zeszłym roku podczas przygotowań do play-offów zespół strasznie zafiksował się na ciągłe screamowanie przeciwko G2. Uznano wówczas, że skoro jest to najlepsza drużyna, to ciągła gra na nich da najlepszy trening i pozwoli zbudować najlepszą formę. Koniec końców okazało się jednak, że przez to ich czytanie mety znacząco odbiegało od tego w wykonaniu Fnatic czy MAD Lions. Kiedy przyszło im grać Bo5 z innymi zespołami, to nagle okazywało się, że ich przygotowania nie były tak wartościowe.

Jak oceniasz grę Polaków? Niemal połowa rosterów posiadała polskiego junglera, a do tego w Rogue na supporcie imponował Trymbi.

Na pewno Trymbi znacząco przeskoczył oczekiwania, jakie były wobec niego stawiane. Co więcej myślę, że bardzo budujący jest też fakt, że to nie były gry, w których ograniczałby się do bardzo prostych postaci. Wręcz przeciwnie. Mieliśmy z jego strony mnóstwo kreatywnych i niestandardowych wyborów. My Polacy, znając Trymbiego dłużej, także z naszej krajowej sceny, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Europejski widz jednak dopiero teraz zaczął dostawać z jego strony wszystko co najlepsze.

Jeżeli natomiast chodzi o pozostałych Polaków, to myślę, że żaden z nich nie miał złego sezonu. Cinkrof to osoba, o której mówi się najcieplej z całego składu BDS, również o Jankosie nie można powiedzieć złego słowa. Shlatan z kolei moim zdaniem pewnie zmierza po tytuł Rookie of The Split. I chyba tylko Selfmade jest zawodnikiem, który, może nie rozczarował, ale spełnił oczekiwania w najmniejszym stopniu. Jednak trzeba przyznać, że cel minimum, jakim był awans do play-offów, osiągnął. Trochę cieniem kładzie się jednak na jego performance fakt, że Vitality na ten moment nie jest udanym projektem.

Wychodząc już poza polską bańkę - kto Twoim zdaniem był najlepszym graczem pierwszej części splitu?

Myślę, że dosyć oczywistą odpowiedzią jest Vetheo, który nagle, bez jakiegoś wyraźnego powodu, stał się czołowym midlanerem. Jest w stanie w pojedynkę comebackować gry, jak chociażby w meczu na G2, w którym ciągnął całą swoją drużynę do przodu. W dużej mierze to on sprawił, że Misfits jest obecnie topową organizacją w Europie. Nawet w ostatnim tygodniu, gdy grał z covidem, z domu, to i tak wyglądał bardzo dobrze. Chyba nie ma drugiego równie wyraźnego bohatera dla swojej drużyny.

Kolejnymi osobami, które mógłbym wyróżnić są Humanoid i Hylissang. Różnica jest jednak taka, że oni grają w Fnatic, drużynie, która jest złożona z samych gwiazd europejskiej sceny, co do której są ogromne wymagania. Misfits to z kolei taka szalona jazda z zawodnikami, którzy nie powinni być aż tak dobrzy jak są, a Vetheo i tak wyraźnie przerasta tę drużynę.

Czy jednak tak duże uzależnienie od gry Vetheo nie będzie dla Misfits problemem? W play-offach to on powinien być głównym celem rywali.

To całkiem możliwe. Zresztą było to już widać pod koniec fazy zasadniczej, gdy drużyny doskonale zdawały już sobie sprawę z tego, że naciśnięcie Vetheo może być problematyczne dla Misfits. I owszem, Misfits było w stanie dalej wygrywać, a Vetheo robił co tylko mógł. Uważam jednak, że przez całe play-offy celownik rywali będzie ustawiony właśnie na Vetheo.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest też tak, że Misfits to tylko Vetheo i czterech losowych zawodników. Bardzo dobry jest Shlatan, świetnie radzi sobie Neon, dobrze potrafi odnaleźć się HiRiT… Mam jednak wrażenie, że w pozostałych drużynach są gracze, którzy będą potrafili odpowiedzieć na ich grę, a nawet ich przewyższyć. Dla Misfits środek to jest ewidentny punkt zaczepienia i największy atut, ale też najłatwiejszy cel do zlokalizowania.

Poważny sprawdzian czeka na Misfits już w pierwszym meczu bowiem trafiło na Rogue, które w tym splicie uwielbiało grać pod mida. Często zaglądał tam Trymbi, często pojawiał się Marlang… Zobaczymy czy Msifits będzie w stanie na to odpowiedzieć.

Jaki zatem przewidujesz finał splitu?

Hmm… spróbujmy może przesymulować całą drabinkę. Tak więc, moim zdaniem Rogue pokona Misfits, a Fnatic wygra z G2, po czym w meczu Fnatic - Rogue mimo wszystko stawiam jednak na Fnatic.

Jeżeli zaś chodzi o losers bracket, to w meczu Vitality - Excel stawiam na Vitality, następnie Vitality - G2, jednak G2, później G2 - Misfits także G2 i na końcu G2 przeciwko Rogue… jednak G2. Wychodzi zatem po raz kolejny europejski klasyk G2 - Fnatic.

