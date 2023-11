Poznajcie misje pierwszego tygodnia Red Bull Phase Rush!

Jednak do rzeczy! Jakie trzy misje czekają na Was w pierwszym tygodniu?

Czym najlepiej podejść do tej misji? Oczywiście mocnymi carry i to najlepiej takimi, których ulti pozwala w krótkim czasie zadać mnóstwo obrażeń dużej ilości rywali. Z naszej strony możemy podpowiedzieć takie wybory jak choćby Kassadin, Master Yi, Katarina czy Darius. Oczywiście, doskonale sprawdzą się tutaj także wszelkiej maści marksmani, którzy masowe eliminacje mają we krwi.

"Polecam postacie, mogące składać Umbral Glaive'a. Mogą to być chociażby Kai'sa czy Pyke. No i oczywiście nie można zapominać o czerwonym trinkecie" - tłumaczy Sinmivak.

Przede wszystkim miejcie na uwadze, że możecie zarówno zapisać się do wszystkich misji jednocześnie, jak i wykonywać je po kolei. Pierwsza z opcji będzie idealna dla osób, które poświęcają nieco mniej czasu na grę i chcą zaliczyć wszystkie misje w jak najkrótszym czasie. Natomiast gracze, którzy będą chcieli mocniej skupić się na każdym zadaniu, powinni zapisywać się do nich po kolei, tak by dopiero po ukończonej misji, podejmować się kolejnej.

