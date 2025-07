Tego lepiej nie! Kilka rzeczy, których nie warto na letnim festiwalu

Festiwal to, za Słownikiem Języka Polskiego, uroczystość złożona z szeregu imprez artystycznych. Na której bawi się zazwyczaj masa ludzi. Na największych festiwalach w Polsce - kilkaset tysięcy. Nie ma więc nic głupszego niż zachowywanie się na nich, jakby to była tylko twoja impreza. Szanuj innych ludzi i nie psuj im zabawy. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy - nie przechodź obojętnie tylko zareaguj i wezwij posiłki. W festiwalach chodzi o muzykę, koncerty, ale też wspólne doświadczenia i emocje. Niech te będą najlepsze.

. Festiwale to wspaniałe miejsce, BY SIĘ POKAZAĆ. Ubrać wzorowane na Coachelli i innych popularnych imprezach stylizacje i wyróżnić się z tłumu. Śmiało! Tylko pamiętaj, żeby najpierw w wybranych butach i ciuchach świetnie się czuć, a dopiero potem wyglądać. Weź pod uwagę, na jakim terenie odbywa się dany festiwal. Pokonasz na nim przynajmniej kilka kilometrów i przy różnej pogodzie, więc komfort powinien mieć dla ciebie największe znaczenie.

Pełna zachwytu Kim Gordon wrzuciła w 2024 roku zdjęcie toalety na Open'er Festivalu. Czysta kabina, dwa papiery toaletowe, bajka. I choć festiwale stawiają na swoim terenie nie tylko toitoie, bo i pojawiają się wygodniejsze opcje, to nie ma co liczyć, że zawsze znajdziesz w nim odpowiednią ilość papieru. A czasem i brakuje wody. Dlatego chusteczki (najlepiej nawilżane) i żele do mycia rąk miej zawsze przy sobie.

