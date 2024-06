Mniej znaczy więcej: 7 rzeczy, których warto unikać przed bieganiem

Wings for Life World Run 2024 Największe na świecie wydarzenie biegowe, Wings for Life World Run powraca w 2024 roku. Zobacz, jak setki tysięcy ludzi biegną dla tych, którzy nie mogą.

Jedną z największych zalet biegania jest to, że możesz je uprawiać niemal wszędzie i o każdej porze - nie wymaga żadnych przygotowań, prawda? Cóż, tylko jeśli wybierasz się na spokojny jogging wokół bloku. Jeśli traktujesz bieganie bardziej poważnie, to wiesz, że dobre przygotowanie do wysiłku jest drogą do postępów.